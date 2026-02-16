Oskrunili spomenik v Dražgošah, ministrica Asta Vrečko zgrožena #foto

Z ministrstva za kulturo so sporočili, da so neznani storilci na spomenik v Dražgošah narisali svastiko. "Njegova oskrunitev predstavlja nedopusten poseg v varovano kulturno dediščino ter napad na zgodovinski spomin in temeljne vrednote RS," so ob dogodku zapisali na ministrstvu ter ob 11. uri napovedali izjavo za medije, na kateri bo državni sekretar Marko Rusjan poudaril zahtevo po hitrem in učinkovitem ukrepanju pristojnih organov ter pregonu storilcev. Oglasila se je tudi ministrica Asta Vrečko, ki je opozorila, da se sovraštvo v družbi veča.

Kljukasti križ so na plošči kostnice spomenika v Dražgošah v nedeljo opazili domačini in simbol že uspeli delno očistiti, zadevo pa so prijavili policiji, je za STA povedala predsednica Krajevne skupnosti Dražgoše - Rudno Marjeta Demšar. "Gre za grobo skrunitev spomenika, dejanje je vsega obsojanja vredno," je dodala. "Upamo, da bo policija zadevo tokrat raziskala," je dejala in spomnila, da to ni prva takšna skrunitev spomenika.

Fotografijo oskrunjenega spomenika je na družbenem omrežju Facebook objavila ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki je nad dejanjem zgrožena. "Simpatizerji z nacistično ideologijo se ne skrivajo več. Zavržen simbol sovraštva in sistematičnega ubijanja je oskrunil spomenik v Dražgošah. Dražgoše, ki so mesto kolektivnega spomina, simbol poguma in tragedije 2. svetovne vojne. Njenih civilnih žrtev, partizanskega boja in nacističnih zločinov," je zapisala.

"Vse kaže, da se sovraštvo v družbi veča"

Spomnila je, da so nacistične simbole pred tem narisali že na pročelje ministrstva za kulturo, pojavili pa so se tudi v Kopru. "To je najbolj grozljiv simbol v zgodovini človeštva, saj pooseblja ideologijo sovraštva, genocida, rasizma, homofobije, razčlovečenja, uničenja za naciste nevrednih narodov, veroizpovedi, jezikov in drugačnih političnih prepričanj. Med tistimi, ki sta jih fašizem in nacizem hotela podjarmiti in uničiti, so bili tudi Slovenci. Vse to kaže, da se sovraštvo v družbi veča. Nestrpnost raste in pogosto je podpihovana tudi s politiko, kjer se zdi, da jih skrajno desna politika prej ščiti kot obsodi," je opozorila ministrica.

Dodala je, da so v Levici že zahtevali kazenski pregon storilcev, ki so svastike narisali na ministrstvo in izpostavila, da takšna dejanja ne smejo imeti mesta v družbi. "To ni vandalizem, ampak sovražno dejanje, ne le proti spominu padlim za svobodo, žrtvam nacističnega nasilja, ampak tudi nam samim. Proti slovenskemu boju za jezik, kulturo in naš obstanek. Proti človeškemu dostojanstvu. Proti slovenski državi in zato je to dejanje, ki ga moramo kot družba najostreje obsoditi. Nikoli več!"

Po skrunitvi spomenika v Dražgošah bo državni sekretar Marko Rusjan ob 11. uri podal izjavo za javnost, v kateri bo poudaril zahtevo po hitrem in učinkovitem ukrepanju pristojnih organov ter pregonu storilcev. Izjavo bomo na Siol.net spremljali v živo.

Na ministrstvu za kulturo so spomnili, da je spomenik v Dražgošah spomenik državnega pomena, "njegova oskrunitev pa predstavlja nedopusten poseg v varovano kulturno dediščino ter napad na zgodovinski spomin in temeljne vrednote Republike Slovenije, obenem pa pomeni poveličevanje nacistične ideologije, odgovorne za množične zločine, razčlovečenje in uničenje celotnih skupnosti".