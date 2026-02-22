Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Dizel na robu evropskega trga, Stellantis ga ohranja pri življenju

Stellantis znova vrača dizle, a le pri redkih avtomobilih: kaj to pomeni za Slovenijo

Peugeot 308 | Foto Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Evropski avtomobilski trg se hitro elektrificira, dizelski delež pa je zdrsnil na vsega 7,7 odstotka. Kljub temu skupina Stellantis postopno vrača dizelske motorje v ponudbo – vprašanje pa je, ali bo ta obrat občutneje segel tudi na slovenski trg, kjer so dizelske različice trenutno na voljo le pri peščici modelov.

Tržni delež dizelsko gnanih novih avtomobilov je v zadnjih desetih letih v Evropi strmo padal. To je sovpadalo z vse manj ponudbe tovrstnih motorjev v avtomobilih, ki se v Evropi prodajajo. 

Tako je lani delež dizla na evropskem avtomobilskem trgu znašal le še 7,7 odstotka (v EU 8,9 %). Delež električnih avtomobilov je v celotni Evropi že skoraj dosegel 20 odstotkov (19,5 %). Povedano drugače - v celi Evropi so prodali nekaj več kot milijon novih avtomobilov z dizelskim motorjem (24 % manj kot predlani) in 2,5 milijona avtomobilov z električnimi motorji (29 % več kot predlani).

Citroen berlingo | Foto: Citroën Foto: Citroën

dizel | Foto: Reuters Foto: Reuters Glavna razloga za vračanje dizelskih motorjev sta dva

Koncern Stellantis je kljub temu že lani začel uvajati dizelske različice nekaterih svojih modelov v Evropi. To je bil odgovor na slabše povpraševanje po svojih električnih vozilih in mehkejše okoljske predpise. Glavni razlog za spremembo kursa je šibka prodaja lastnih električnih vozil – ki ne dohaja prvotnih napovedi – in delno omiljeni evropski cilji glede emisijskih standardov, ki omogočajo daljše preživetje motorjev z notranjim izgorevanjem. Dizelski avtomobili ostajajo cenovno ugodnejši od električnih različic, kjer Stellantis namensko izdelanih električnih modelov nima. 

Koncern je konec leta 2025 postopoma ponovno uvedel vsaj sedem dizelskih modelov – od osebnih vozil, kot sta peugeot 308 in prestižnejši DS4, do tovornih in potniških različic kombiniranih vozil, kot so opel astra, opel combo, peugeot rifter in citroën berlingo. Vračanje dizelskih motorjev je previdno, ker vsak tak prodani avtomobil negativno vliva na povprečni izpust CO2 za posamezno znamko. Tudi zato takega motorja na evropski ravni najuspešnejši modeli niso dobili.

Opel astra | Foto: Opel Foto: Opel Dizelski motor za zdaj le pri peščici modelov

Glavni razlog za spremembo kursa je šibka prodaja lastnih električnih vozil – ki ne dohaja prvotnih napovedi – in delno omiljeni evropski cilji glede emisijskih standardov, ki omogočajo daljše preživetje motorjev z notranjim izgorevanjem. Dizelski avtomobili ostajajo cenovno ugodnejši od električnih različic, kjer Stellantis namensko izdelanih električnih modelov nima. 

Ali se bo v Sloveniji seznam avtomobilov, ki bo dobil dizelske motorje, še širil, po podatkih iz skupine Emil Frey Slovenija še ni znano. Trenutno imajo v njihovi ponudbi dizelski motor le redki avtomobili - na primer že omenjeni citroen berlingo, peugeot 308, več modelov znamke Alfa Romeo (tonale, giulia …) in še nekateri kombiji oziroma enoprostorci. Pri večinih modelov je v ponudbi še naprej le kombinacija hibridnih (blagi ali priključni) in električnih različic. 

