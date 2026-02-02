Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

citroen berlingo

Citroën berlingo

Nekdanji prodajni as, vrnitev dizelskega motorja: to so podrobnosti #foto

Citroen berlingo | Foto Citroën

Foto: Citroën

Citroën berlingo se vrača z dizelskim motorjem, cene v Sloveniji bodo okrog 30 tisoč evrov.

Citroen berlingo | Foto: Citroën Foto: Citroën Kot smo poročali že ob koncu lanskega leta, bo lahko Citroën na slovenski avtomobilski trg spet vrnil berlinga s klasičnimi motorji. To je pomembna novica, ker je bil berlingo tradicionalno najbolje prodajano vozilo enoprostorske zasnove v tem segmentu. Zaradi nižanja povprečnega izpusta znamke so berlinga s klasičnimi motorji iz ponudbe umaknili, vsaj v Slovenijo pa se zdaj berlingo vrača tudi z dizelskim motorjem. 

Prodajni prvak med malimi enoprostorci z enim dizelskim motorjem

Na voljo bo namreč različica s 96-kilovatnim (130 "konjev") 1,5-litrskim dizelskim motorjem. V kombinaciji z ročnim šeststopenjskim menjalnikom bo stal slabih 28 tisoč evrov, samodejni osemstopenjski menjalnik pa ceno poviša za 1.600 evrov. Tak berlingo tako stane nekaj manj kot 30 tisočakov. Podaljšana izvedba XL (tudi možnost sedmih sedežev) je dražja še za tisočaka. 

Mimogrede – tak dizelski motor ima po tovarniških podatkih izpust od 118 do 197 gramov CO2 na kilometer (123–192 g CO2/km pri samodejnem menjalniku).

To je edini klasični motor za berlinga, tehnično sorodni peugeot rifter pa bo na voljo tudi z motorjem moči 75 kilovatov. V tem primeru je osnovna cena približno dva tisoč evrov nižja kot pri 90-kilovatnem motorju, s katerim bo rifter cenovno primerljiv z berlingom.

Električni berlingo ima le baterijo zelo skromne kapacitete 50 kilovatnih ur, kar v praksi pomeni precej pod 300 kilometri dosega (uradno po WLTP do 320 km). Električni berlingo je pri enaki opremi od dizelskega s samodejnim menjalnikom dražji za skoraj 9.300 evrov, zanj pa je resda na voljo subvencija 6.500 evrov. 

Foto: Citroën

citroen berlingo Citroën
