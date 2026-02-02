Ponedeljek, 2. 2. 2026, 7.35
14 minut
Citroën berlingo
Nekdanji prodajni as, vrnitev dizelskega motorja: to so podrobnosti #foto
Citroën berlingo se vrača z dizelskim motorjem, cene v Sloveniji bodo okrog 30 tisoč evrov.
Kot smo poročali že ob koncu lanskega leta, bo lahko Citroën na slovenski avtomobilski trg spet vrnil berlinga s klasičnimi motorji. To je pomembna novica, ker je bil berlingo tradicionalno najbolje prodajano vozilo enoprostorske zasnove v tem segmentu. Zaradi nižanja povprečnega izpusta znamke so berlinga s klasičnimi motorji iz ponudbe umaknili, vsaj v Slovenijo pa se zdaj berlingo vrača tudi z dizelskim motorjem.
Prodajni prvak med malimi enoprostorci z enim dizelskim motorjem
Na voljo bo namreč različica s 96-kilovatnim (130 "konjev") 1,5-litrskim dizelskim motorjem. V kombinaciji z ročnim šeststopenjskim menjalnikom bo stal slabih 28 tisoč evrov, samodejni osemstopenjski menjalnik pa ceno poviša za 1.600 evrov. Tak berlingo tako stane nekaj manj kot 30 tisočakov. Podaljšana izvedba XL (tudi možnost sedmih sedežev) je dražja še za tisočaka.
Mimogrede – tak dizelski motor ima po tovarniških podatkih izpust od 118 do 197 gramov CO2 na kilometer (123–192 g CO2/km pri samodejnem menjalniku).
To je edini klasični motor za berlinga, tehnično sorodni peugeot rifter pa bo na voljo tudi z motorjem moči 75 kilovatov. V tem primeru je osnovna cena približno dva tisoč evrov nižja kot pri 90-kilovatnem motorju, s katerim bo rifter cenovno primerljiv z berlingom.