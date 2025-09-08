Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Ponedeljek,
8. 9. 2025,
10.03

Osveženo pred

48 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,19

Natisni članek

Natisni članek
najstniki preiskava napad Turčija policija

Ponedeljek, 8. 9. 2025, 10.03

48 minut

V Turčiji ubili dva policista, streljal je šestnajstletnik #video

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,19

Na policijski postaji blizu Izmirja na zahodu Turčije so danes ubili dva policista, še eden je huje ranjen. Napad naj bi s strelnim orožjem zagrešil 16-letnik, ki so ga pridržali na prizorišču v enem od okrožij mesta ob Egejskem morju, poročanje turških medijev povzemajo tuje tiskovne agencije.

Napad se je po poročanju televizije NTV in tiskovne agencije IHA zgodil v zahodnem okrožju Balcova. 

Turčija je bila doslej že večkrat tarča napadov tako kurdskih kot islamističnih in skrajno levih skupin, med tarčami so bile pogosto varnostne sile in vladne institucije.

Tudi Izmir, ki je po številu prebivalcev tretje največje mesto v Turčiji, je bil v preteklosti že prizorišče napadov. Leta 2017 je na primer pred sodiščem eksplodiral avtomobil bomba, pri čemer sta umrla dva človeka.

Minneapolis
Novice Starši ubitih učencev v streljanju v Minneapolisu: Odpravite vzroke!
avstralska policija
Novice Osumljenec za streljanje v avstralski Viktoriji še vedno na begu
Ameriška baza
Novice Streljanje v ameriški vojaški bazi: pet vojakov ranjenih
policija, policijski trak
Novice Streljanje pri Brezovici: 81-letnik hudo poškodoval 40-letnika
najstniki preiskava napad Turčija policija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.