Na policijski postaji blizu Izmirja na zahodu Turčije so danes ubili dva policista, še eden je huje ranjen. Napad naj bi s strelnim orožjem zagrešil 16-letnik, ki so ga pridržali na prizorišču v enem od okrožij mesta ob Egejskem morju, poročanje turških medijev povzemajo tuje tiskovne agencije.

Napad se je po poročanju televizije NTV in tiskovne agencije IHA zgodil v zahodnem okrožju Balcova.

Turčija je bila doslej že večkrat tarča napadov tako kurdskih kot islamističnih in skrajno levih skupin, med tarčami so bile pogosto varnostne sile in vladne institucije.

Tudi Izmir, ki je po številu prebivalcev tretje največje mesto v Turčiji, je bil v preteklosti že prizorišče napadov. Leta 2017 je na primer pred sodiščem eksplodiral avtomobil bomba, pri čemer sta umrla dva človeka.