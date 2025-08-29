Starši ubitih učencev v streljanju v Minneapolisu: Odpravite vzroke!

V četrtek so se v javnosti oglasili starši dveh šolarjev, ki sta bila ustreljena v cerkvi v Minneapolisu. Pretreseno skupnost so prosili, naj se loti temeljnih vzrokov streljanja, katerega tarča so šole, poroča AP.

Deček in deklica, stara osem in deset let, sta bila ubita v sredo, potem ko je 23-letni strelec začel streljati v cerkev, kjer so bili učenci bližje katoliške šole zbrani med mašo ob začetku pouka. Pri tem je bilo ranjenih 15 otrok pa tudi trije starejši župljani, stari okoli 80 let. Eden od otrok je bil v kritičnem stanju.

Foto: posnetek zaslona/X/AP V četrtkovi izjavi so starši deklico opisali kot "bistro, veselo in globoko ljubljeno desetletnico", ki jo je njena mlajša sestra oboževala.

Starša desetletne deklice sta povedala, da se po dogodku poskušajo pobrati, a sta dodala, da upata, da bo spomin na njuno hčer spodbudil uvedbo ukrepov, ki bi lahko preprečili streljanje v prihodnje.

"Nobena družina ne bi smela nikoli pretrpeti takšne bolečine," sta zapisala in dodala: "Pozivamo naše voditelje in skupnosti, naj sprejmejo smiselne ukrepe za reševanje problema nasilja s strelnim orožjem in krize duševnega zdravja v tej državi."

Oče osemletne žrtve je v izjavi dejal, da je osemletnik ljubil svojo družino in prijatelje ter užival v ribolovu, kuhanju in vseh mogočih športih. Mama je svojo bolečino izrazila takole: "Nikoli več ga ne bomo mogli objeti, se z njim pogovarjati, igrati z njim in ga spremljati, kako odrašča v čudovitega mladeniča, kakršen bi postal."

"Prosim, spominjajte se ga po tem, kakršna oseba je bil, in ne po dejanju, ki je končalo njegovo življenje," je dodala strta mati.

Oče dečka je kljub žalovanju poudaril, da je hvaležen za hitra in junaška dejanja odraslih in učencev v cerkvi, brez katerih bi bila to lahko tragedija še veliko večjih razsežnosti.