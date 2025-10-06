Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Ponedeljek,
6. 10. 2025,
20.55

Osveženo pred

3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
najstniki Dunaj posilstvo učiteljica

Ponedeljek, 6. 10. 2025, 20.55

3 minute

Skupina najstnikov naj bi posilila učiteljico in jo oropala

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Dunajsko deželno sodišče | Sojenje najstnikom naj bi na dunajskem deželnem sodišču trajalo do 20. oktobra. | Foto Guliverimage

Sojenje najstnikom naj bi na dunajskem deželnem sodišču trajalo do 20. oktobra.

Foto: Guliverimage

Sedmim najstnikom, starimi med 14 in 17 let, so na Dunaju začeli soditi zaradi posilstva, spolnega napada in izsiljevanja učiteljice. Obtoženi so tudi večkratnih kraj mlade ženske in požiga njenega stanovanja, kot je na začetku sojenja na deželnem sodišču na Dunaju izjavil javni tožilec.

Sojenje naj bi trajalo do 20. oktobra. Poteka v času politične razprave o morebitni zaostritvi spolne kazenske zakonodaje v Avstriji, potem ko je bilo deset mladeničev konec septembra presenetljivo oproščenih obtožb spolne zlorabe 12-letne deklice, piše nemški medij Focus.

Začelo se je s sporazumnim spolnim odnosom

Izhodišče za vrsto domnevnih kaznivih dejanj je bil sporazumni spolni odnos med skoraj 30-letno žensko in nekdanjim učencem, ki se je začel aprila 2024, je povedal tožilec. Ker je bila najstnik takrat že starejši od 14 let, učiteljica ni storila kaznivega dejanja.

Reka Sava pri Zagrebu
Novice Policija ugotovila, kdo je deklica, katere truplo so našli v Savi

Od maja 2024 je najstnik obiskoval svojo nekdanjo učiteljico skupaj s prijatelji, ki so učiteljico po njenih besedah ​​ustrahovali in se predstavljali kot člani kriminalne združbe. Med nadaljnjimi obiski so nekateri obtoženi z učiteljico uživali droge, najstniki pa so izkoristili stanje ženske in jo spolno zlorabljali, je dejal tožilec.

Najstniki naj bi grozili učiteljici

Po besedah ​​tožilca so najstniki grozili ženski, da bodo ravnatelju šole, na kateri dela, razkrili njene zabave s seksom in drogami. Na ta način so pritiskali na učiteljico, naj jim daje denar za hrano, pijačo, vožnjo s taksijem in cigarete. Denar so ji tudi kradli. Januarja lani, medtem ko je bila v tujini, je bilo po navedbah gasilskih preiskovalcev stanovanje učiteljice požgano.

Tramvaj v Stuttgartu
Novice 13-letnik v prepiru porinil 12-letnika v smrt

Odvetniki najstnikov so zanikali kakršnokoli zlorabo in trdijo, da so bili spolni odnosi sporazumni. Obtoženci so le delno priznali krivdo za tatvine, droge in požar, še piše Focus.

Nemška policija
Novice 19-letnico našli mrtvo v prtljažniku njenega avtomobila
Opel
Novice Truplo najstnice v avtomobilskem prtljažniku: policija že aretirala osumljenca
najstniki Dunaj posilstvo učiteljica
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.