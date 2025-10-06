Skupina najstnikov naj bi posilila učiteljico in jo oropala

Sedmim najstnikom, starimi med 14 in 17 let, so na Dunaju začeli soditi zaradi posilstva, spolnega napada in izsiljevanja učiteljice. Obtoženi so tudi večkratnih kraj mlade ženske in požiga njenega stanovanja, kot je na začetku sojenja na deželnem sodišču na Dunaju izjavil javni tožilec.

Sojenje naj bi trajalo do 20. oktobra. Poteka v času politične razprave o morebitni zaostritvi spolne kazenske zakonodaje v Avstriji, potem ko je bilo deset mladeničev konec septembra presenetljivo oproščenih obtožb spolne zlorabe 12-letne deklice, piše nemški medij Focus.

Začelo se je s sporazumnim spolnim odnosom

Izhodišče za vrsto domnevnih kaznivih dejanj je bil sporazumni spolni odnos med skoraj 30-letno žensko in nekdanjim učencem, ki se je začel aprila 2024, je povedal tožilec. Ker je bila najstnik takrat že starejši od 14 let, učiteljica ni storila kaznivega dejanja.

Od maja 2024 je najstnik obiskoval svojo nekdanjo učiteljico skupaj s prijatelji, ki so učiteljico po njenih besedah ​​ustrahovali in se predstavljali kot člani kriminalne združbe. Med nadaljnjimi obiski so nekateri obtoženi z učiteljico uživali droge, najstniki pa so izkoristili stanje ženske in jo spolno zlorabljali, je dejal tožilec.

Najstniki naj bi grozili učiteljici

Po besedah ​​tožilca so najstniki grozili ženski, da bodo ravnatelju šole, na kateri dela, razkrili njene zabave s seksom in drogami. Na ta način so pritiskali na učiteljico, naj jim daje denar za hrano, pijačo, vožnjo s taksijem in cigarete. Denar so ji tudi kradli. Januarja lani, medtem ko je bila v tujini, je bilo po navedbah gasilskih preiskovalcev stanovanje učiteljice požgano.

Odvetniki najstnikov so zanikali kakršnokoli zlorabo in trdijo, da so bili spolni odnosi sporazumni. Obtoženci so le delno priznali krivdo za tatvine, droge in požar, še piše Focus.