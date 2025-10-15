Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
P. P.

Sreda,
15. 10. 2025,
21.59

Osveženo pred

30 minut

Sreda, 15. 10. 2025, 21.59

30 minut

Astronomska globa, ker je iz avtomobila vrgel cigaretni ogorek

Avtor:
P. P.

kajenje, ogorek | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Moški naj bi na ulici Wiener Landstraße na Dunaju iz avtomobila vrgel cigaretni ogorek. Za ta prekršek je približno dva meseca pozneje prejel astonomsko visoko kazen. Avstrijski časopis Heute je zbral še nekaj primerov, ki pričajo o tem, kako visoke so kazni za ljudi, ki na Dunaju ne spuštujejo predpisov.

Mestno redarstvo je voznika, ki je odvrgel cigaretni ogorek, kaznovalo na podlagi zakona o vodah. Ker ga pri dejanju niso ujeli, so pa očitno prekršek posneli, je voznik globo prejel po pošti, približno mesec kasneje. Za svoj prekršek mora zdaj plačati kar 200 evrov, poroča Heute.

To pa ni osamljen primer, saj avstrijski mediji pogosto poročajo o visokih globah, ki jih prejemajo občani na podlagi tega zakona, čeprav bi njihove prekrške težko označili za posebej hude. 

Pred časom je recimo odmevala zgodba meščanke, ki je med sprehodom s psom trosila semena za golobe. Ker je na tla stresla za pest ovsa, je prav tako morala plačati 200 evrov. 

