Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Ponedeljek,
5. 1. 2026,
20.00

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
smučarski skoki novoletna turneja Johann Andre Forfang Pawel Wasek

Ponedeljek, 5. 1. 2026, 20.00

0 minut

Fluor na smučeh Pawla Waseka

Johann Andre Forfang ne verjame izgovoru diskvalificiranega Poljaka

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Johann Andre Forfang | Johann Andre Forfang ne verjame Poljakom. | Foto Reuters

Johann Andre Forfang ne verjame Poljakom.

Foto: Reuters

Na tekmi novoletne skakalne turneje v Innsbrucku je bil diskvalificiran Poljak Pawel Wasek. Razlog: prepovedani fluor na njegovih smučeh. Na to so se odzvali v norveški reprezentanci, ki je sama v prejšnji sezoni zakuhala škandal s prirejanjem dresov.

Domen Prevc Bischofshofen
Sportal Domen Prevc tudi na kvalifikacijah dvignil roke, na tekmo štirje Slovenci

Pawel Wasek | Foto: Reuters Pawel Wasek Foto: Reuters Norveški skakalec Johann Andre Forfang je v izjavi za norveški Dagbladet podvomil v izgovor poljske ekipe, da je šlo za nenameren spodrsljaj. "Ne verjamem jim. Vsekakor ni šlo za sabotažo. Šlo je za veliko količino fluora in ne le za sledi. Mislim, da ni šlo za naključje." Pawel Wasek je bil diskvalificiran na tretji tekmi turneje v Innsbrucku.

Forfang in reprezentančni kolega Marius Lindvik sta bila v prejšnji zimi med svetovnim prvenstvom v Trondheimu ujeta pri uporabi prirejenih dresov in sta dobila tri mesece prepovedi nastopanja. Sama naj ne bi vedela, da so člani ekipe nedovoljeno posegali v njune drese. "Kakšna je razlika? Zakaj je en prekršek diskvalifikacija, drugi pa večmesečni suspenz? To je še en dokaz, kako nepošten je ta svet," je še dejal Forfang. Norvežan se je obregnil še v dejstvo, da prisotnosti fluora na smučeh ne preverjajo na vsaki tekmi. "Ne spomnim se, kdaj so ga nazadnje. Mislim, da je bilo v Wisli."

Stefan Kraft, Halvor Egner Granerud, Domen Prevc
Sportal Med slavjem Domna Prevca izgubil živce in udaril po organizatorjih
Innsbruck, novoletna turneja, zabava
Sportal Kaj se je dogajalo po tekmi v Innsbrucku? #video
Domen Prevc
Sportal Domen Prevc zadovoljen: Naredil sem dva dobra skoka, Ren pa dva odlična
smučarski skoki novoletna turneja Johann Andre Forfang Pawel Wasek
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.