Na tekmi novoletne skakalne turneje v Innsbrucku je bil diskvalificiran Poljak Pawel Wasek. Razlog: prepovedani fluor na njegovih smučeh. Na to so se odzvali v norveški reprezentanci, ki je sama v prejšnji sezoni zakuhala škandal s prirejanjem dresov.

Pawel Wasek Foto: Reuters Norveški skakalec Johann Andre Forfang je v izjavi za norveški Dagbladet podvomil v izgovor poljske ekipe, da je šlo za nenameren spodrsljaj. "Ne verjamem jim. Vsekakor ni šlo za sabotažo. Šlo je za veliko količino fluora in ne le za sledi. Mislim, da ni šlo za naključje." Pawel Wasek je bil diskvalificiran na tretji tekmi turneje v Innsbrucku.

Forfang in reprezentančni kolega Marius Lindvik sta bila v prejšnji zimi med svetovnim prvenstvom v Trondheimu ujeta pri uporabi prirejenih dresov in sta dobila tri mesece prepovedi nastopanja. Sama naj ne bi vedela, da so člani ekipe nedovoljeno posegali v njune drese. "Kakšna je razlika? Zakaj je en prekršek diskvalifikacija, drugi pa večmesečni suspenz? To je še en dokaz, kako nepošten je ta svet," je še dejal Forfang. Norvežan se je obregnil še v dejstvo, da prisotnosti fluora na smučeh ne preverjajo na vsaki tekmi. "Ne spomnim se, kdaj so ga nazadnje. Mislim, da je bilo v Wisli."