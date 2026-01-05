Domen Prevc tudi na kvalifikacijah dvignil roke, na tekmo štirje Slovenci

Najboljši skakalci so na zadnji postaji novoletne turneje. V Bischofshofnu so v ponedeljek opravili s treningom in kvalifikacijami, v torek pa je na sporedu tekma, ki bo odločila zmagovalca turneje. Močno vodi Domen Prevc. Ta je bil med najdaljšimi že na treningu Bischofshofna, ko je pristal pri 137,5 in 138 metrih, nato pa je dobil še kvalifikacije (140 m). Anže Lanišek je v kvalifikacijah skočil 129,5 metra. Na tekmo sta se uvrstila še Rok Oblak in Rok Masle, prekratek pa je bil Žak Mogel.

Domen Prevc ima pred zadnjo tekmo v seštevku turneje štirih skakalnic 41,4 točke naskoka pred najbližjim zasledovalcem Janom Hörlom. To prednost bo Prevc težko zapravil, a vseeno bo moral na torkovi tekmi dobro opraviti svoje delo. Obet je izvrsten, saj je dobil ponedeljkove kvalifikacije. Z nižjega zaletišče kot tekmeci pred njim je bil s 140 metri najdaljši (159,2 točke). "Res dober skok, boljši kot oba na treningu. Ta skakalnica je malo drugačna od Innsbrucka. Moraš biti zelo zelo potrpežljiv. Za drugi del skoka potrebuješ veliko hitrosti. In ko ti to uspe, v skoku res uživaš," je po kvalifikacijah povedal vodilni na turneji.

Stephan Embacher Foto: Reuters Drugo mesto je na kvalifikacijah osvojil Stephan Embacher (138 m), tretjega pa Jan Hörl (137 m). Na tekmo so se uvrstili še trije slovenski skakalci: kot 12. v kvalifikacijah Anže Lanišek (129,5 m), 28. Rok Oblak (124,5 m) in 46. Rok Masle (117,5 m), ki se bo na tekmi v paru pomeril z Rjojujem Kobajašijem (134 m). Žak Mogel je bil s 111 metri 56. in je tako ostal brez nastopa na tekmi.

Zadnja tekma turneje štirih skakalnic se v torek začne ob 16.30.

Bo tretji Slovenec z zlatim orlom?

Domen Prevc tudi v Bischofshofnu skače daleč: na prvem treningu 137,5 metra. Daljši je bil samo Jan Hörl (141 m). V drugem poskusnem skoku sta bila oba še daljša: Hörl 143,5 metra in Prevc 138 metrov. Dobro formo sta z drugim skokom potrdila tudi Japonca Kobajaši (138,5 m) in Ren Nikaido (135 m), ki je zmagal na tretji tekmi turneje v Innsbrucku. Lanišek je na treningu pristal pri 125,5 in 115,5 metra.

Domen Prevc bi lahko postal tretji Slovenec z zmago na novoletni turneji. Pred njim je to uspelo Primožu Peterki v sezoni 1996/97 in Petru Prevcu v sezoni 2015/16.