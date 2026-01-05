Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
B. B., M. P.

Ponedeljek,
5. 1. 2026,
17.45

Osveženo pred

0 minut

Jan Hörl smučarski skoki Žak Mogel Rok Oblak Anže Lanišek Anže Lanišek Domen Prevc Domen Prevc Bischofshofen novoletna turneja

Ponedeljek, 5. 1. 2026, 17.45

Smučarski skoki, novoletna turneja, Bischofshofen, kvalifikacije

Domen Prevc tudi na kvalifikacijah dvignil roke, na tekmo štirje Slovenci

Avtorji:
B. B., M. P.

Domen Prevc Bischofshofen | Domen Prevc na skakalnici v Bischofshofnu. | Foto Reuters

Domen Prevc na skakalnici v Bischofshofnu.

Foto: Reuters

Najboljši skakalci so na zadnji postaji novoletne turneje. V Bischofshofnu so v ponedeljek opravili s treningom in kvalifikacijami, v torek pa je na sporedu tekma, ki bo odločila zmagovalca turneje. Močno vodi Domen Prevc. Ta je bil med najdaljšimi že na treningu Bischofshofna, ko je pristal pri 137,5 in 138 metrih, nato pa je dobil še kvalifikacije (140 m). Anže Lanišek je v kvalifikacijah skočil 129,5 metra. Na tekmo sta se uvrstila še Rok Oblak in Rok Masle, prekratek pa je bil Žak Mogel.

Nika Prevc
Sportal Nika Prevc z zmago skočila v rumeno majico in si zadala cilj #video
Organizator tekme v Bischofshofnu je sporočil, da je vstopnic za finale novoletne turneje še dovolj. Te lahko kupite na tej povezavi.

Domen Prevc ima pred zadnjo tekmo v seštevku turneje štirih skakalnic 41,4 točke naskoka pred najbližjim zasledovalcem Janom Hörlom. To prednost bo Prevc težko zapravil, a vseeno bo moral na torkovi tekmi dobro opraviti svoje delo. Obet je izvrsten, saj je dobil ponedeljkove kvalifikacije. Z nižjega zaletišče kot tekmeci pred njim je bil s 140 metri najdaljši (159,2 točke). "Res dober skok, boljši kot oba na treningu. Ta skakalnica je malo drugačna od Innsbrucka. Moraš biti zelo zelo potrpežljiv. Za drugi del skoka potrebuješ veliko hitrosti. In ko ti to uspe, v skoku res uživaš," je po kvalifikacijah povedal vodilni na turneji.

Stephan Embacher | Foto: Reuters Stephan Embacher Foto: Reuters Drugo mesto je na kvalifikacijah osvojil Stephan Embacher (138 m), tretjega pa Jan Hörl (137 m). Na tekmo so se uvrstili še trije slovenski skakalci: kot 12. v kvalifikacijah Anže Lanišek (129,5 m), 28. Rok Oblak (124,5 m) in 46. Rok Masle (117,5 m), ki se bo na tekmi v paru pomeril z Rjojujem Kobajašijem (134 m). Žak Mogel je bil s 111 metri 56. in je tako ostal brez nastopa na tekmi. 

Zadnja tekma turneje štirih skakalnic se v torek začne ob 16.30.

Novoletna turneja, Bischofshofen, kvalifikacije (m):

Bo tretji Slovenec z zlatim orlom?

Domen Prevc tudi v Bischofshofnu skače daleč: na prvem treningu 137,5 metra. Daljši je bil samo Jan Hörl (141 m). V drugem poskusnem skoku sta bila oba še daljša: Hörl 143,5 metra in Prevc 138 metrov. Dobro formo sta z drugim skokom potrdila tudi Japonca Kobajaši (138,5 m) in Ren Nikaido (135 m), ki je zmagal na tretji tekmi turneje v Innsbrucku. Lanišek je na treningu pristal pri 125,5 in 115,5 metra. 

Domen Prevc | Foto: Reuters Domen Prevc Foto: Reuters

Domen Prevc bi lahko postal tretji Slovenec z zmago na novoletni turneji. Pred njim je to uspelo Primožu Peterki v sezoni 1996/97 in Petru Prevcu v sezoni 2015/16.

 
Jan Hörl smučarski skoki Žak Mogel Rok Oblak Anže Lanišek Anže Lanišek Domen Prevc Domen Prevc Bischofshofen novoletna turneja
