Avtorji:
M. T., STA

Nedelja,
8. 2. 2026,
18.33

Drastične spremembe na italijanskem otoku Capri

Capri, Italija, Morje | Capri je ena najbolj znanih in najbolj obiskanih počitniških destinacij v Italiji. | Foto Shutterstock

Capri je ena najbolj znanih in najbolj obiskanih počitniških destinacij v Italiji.

Foto: Shutterstock

Na priljubljenem italijanskem otoku Capri bodo od letošnje poletne sezone veljala strožja pravila, s katerimi naj bi zmanjšali naval turistov. Kot so odločile tamkajšnje oblasti, bodo tako lahko na otok prišle le organizirane skupine z največ 40 ljudmi, strožja bodo tudi pravila za turistične vodnike, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Turistični vodniki s skupinami več kot 20 ljudi med vodenjem po glavnem mestu Capri ne bodo smeli več uporabljati zvočnikov, temveč bodo morali s turisti komunicirati prek radijskih slušalk. S tem ukrepom naj bi zmanjšali hrup na otoku.

V visoki sezoni število obiskovalcev na otoku Capri z okoli 13.000 prebivalci v povprečju doseže 50.000 na dan. | Foto: Shutterstock V visoki sezoni število obiskovalcev na otoku Capri z okoli 13.000 prebivalci v povprečju doseže 50.000 na dan. Foto: Shutterstock

Vodniki bodo morali imeti tudi jasno vidno značko, nase pa ne bodo več smeli opozarjati z dežniki ali krpami, pritrjenimi na palice. Morali bodo tudi poskrbeti, da bodo njihove skupine ves čas ostale skupaj in varne.

Capri sledi Benetkam

Capri je ena najbolj znanih in najbolj obiskanih počitniških destinacij v Italiji. V visoki sezoni število obiskovalcev na otoku z okoli 13.000 prebivalci v povprečju doseže 50.000 na dan. Zlasti poleti redno prihaja do prenatrpanosti v pristaniščih, na razglednih točkah in zgodovinskih znamenitostih otoka.

Za ukrepe za omejevanje množičnega turizma se je v zadnjem času odločilo več italijanskih mest in turističnih znamenitosti, med njimi Benetke.

