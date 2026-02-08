Francosko zmagoslavje v Anterselvi, slovenska štafeta 13.

Francozi Eric Perrot, Quentin Filon Maillet, Lou Jeanmonnot in Julia Simon so novi olimpijski prvaki v mešani štafeti na 4 x 6 km. Slovenci Anton Vidmar, Lovro Planko, Lena Repinc in Polona Klemenčič so v Anterselvi osvojili 13. mesto, boljšo uvrstitev pa je zapravil moški del ekipe, saj sta morala oba tekmovalca po enkrat v kazenski krog.

Dolgo so vodili Nemci, kjer so Justus Strelow, Philipp Nawrath in Vanessa Voigt nalogo na strelišču opravili brez napake, a slednji ni uspelo v smučini nadgraditi streljanja.

Pred zadnjo predajo je vodstvo Franciji zagotovila Jeanmonnot in Simon ga je z brezhibnim streljanjem potrdila. Nemke pa so dobile družbo v boju za kolajne. Hkrati sta pred 18.000 gledalci, ki jih je na noge dvignil tesen obračun, namreč predali tudi Italija in Norveška.

Dobitniki kolajn. Foto: Reuters

Odločitev o kolajnah je padla na zadnjem streljanju. Lisa Vittozi, pred njo so za ekipo nastopili Tommaso Giacomel, Lukas Hofer in Dorothea Wierer, je nalogo opravila brez napake in poskrbela za novo veselje gostiteljev na igrah. Lanski zmagovalki svetovnega pokala Franziski Preuss in Norvežanki Maren Kirkeeide pa so se zatresle roke.

Nemka je prav na koncu v kazenski krog zavila enkrat, Norvežanka pa kar dvakrat in kolajne so bile razdeljene. Norveška je imela celo težave, da ubrani položaj pred Švedsko.

Nemčija je na koncu osvojila svojo prvo olimpijsko kolajno v tej disciplini, Francozi pa so se z drugim zlatom in enim srebrom na večni lestvici izenačili z Norvežani.

Anton Vidmar, Foto: Guliverimage

V sanjski kulisi zasnežene pokrajine, ki jo je močno obsijalo sonce, je svojo najboljšo olimpijsko uvrstitev dosegla tudi Slovenija, kjer bo vnovič kar nekaj ugibanj o tem, kaj bi bilo, če bi bilo. Z dobrim strelskim nastopom je bila tokrat dosegljiva vsaj najboljša šesterica, a so Slovenci močno zaostali v uvodu.

Vidmar je predal kot 19., Planko kot 18. in položaj je reševal ženski del ekipe. Repinc je z enim popravljanjem zgrešenega strela pridobila dve mesti, izjemno hitra pa je bila Klemenčič in kljub trem popravam prišla do 13. mesta.

Biatlonci bodo olimpijske boje nadaljevali v torek, ko se bo na moški posamični tekmi predstavil tudi Jakov Fak, ob njem pa po vsej verjetnosti še Miha Dovžan, Planko in Vidmar.

Biatlon, mešane štafete: ZLATO: Francija

(Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot, Julia Simon)

SREBRO: Italija

(Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi)

BRON: Nemčija

(Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt, Franziska Preuss)

Izidi, mešane štafete, 4 x 6 km:

1. Francija 1:04:15,5 (0+7)

(Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot, Julia Simon)

2. Italija + 25,8 (0+5)

(Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi)

3. Nemčija 1:05,3 (1+3)

(Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt, Franziska Preuss)

4. Norveška 1:37,2 (2+6)

5. Švedska 1:40,8 (2+7)

6. Finska 1:56,5 (0+7)

7. Avstrija 2:21,0 (0+6)

8. Ukrajina 2:36,6 (0+8)

9. Poljska 2:56,9 (1+13)

10. Švica 2:58,5 (1+7)

...

13. Slovenija 3:25,4 (2+11)

(Anton Vidmar, Lovro Planko, Lena Repinc, Polona Klemenčič)

Preberite še: