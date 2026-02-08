Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Nedelja,
8. 2. 2026,
13.32

1 ura, 5 minut

izgredi olimpijske igre 2026 ICE Giorgia Meloni okoljevarstvo protesti Italija

Meloni: Protestniki so sovražniki Italije

St. M., STA

V Milanu, ki poleg Cortine gosti zimske olimpijske igre, je v soboto potekal protest proti okoljski in energetski potratnosti iger, ki so se začele v petek. Zbralo se je več tisoč ljudi. Premierka Giorgia Meloni je protestnike označila za sovražnike Italije.

V Milanu, ki poleg Cortine gosti zimske olimpijske igre, je v soboto potekal protest proti okoljski in energetski potratnosti iger, ki so se začele v petek. Zbralo se je več tisoč ljudi. Premierka Giorgia Meloni je protestnike označila za sovražnike Italije.

Foto: Reuters

Italijanska premierka Giorgia Meloni je danes ostro obsodila izgrede na sobotnih protestih proti zimskim olimpijskim igram v severni Italiji, zaradi katerih je bilo aretiranih šest ljudi. Meloni je tiste, ki so sprožili nasilje, označila za sovražnike Italije, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

"Na tisoče Italijanov v teh urah dela, da bi med olimpijskimi igrami vse potekalo gladko. Mnogi to počnejo prostovoljno, ker želijo, da njihova država naredi dober vtis, da jo občudujejo in spoštujejo. In potem so tu še oni: sovražniki Italije in Italijanov, ki protestirajo proti olimpijskim igram in poskrbijo, da te slike končajo na televizijah v polovici sveta," je Meloni sporočila prek družbenih omrežij.

Obsodila je tudi sabotaže na železniškem omrežju, ki so v soboto v severni Italiji povzročile znatne težave v železniškem prometu. "Izražam solidarnost z varnostnimi silami, mestom Milano in vsem, katerih delo uničujejo te kriminalne združbe," je še poudarila.

Okoljski aktivisti na nogah

V Milanu, ki poleg Cortine gosti zimske olimpijske igre, je v soboto potekal protest proti okoljski in energetski potratnosti iger, ki so se začele v petek. Zbralo se je več tisoč ljudi.

izgredi olimpijske igre 2026 ICE Giorgia Meloni okoljevarstvo protesti Italija
