Meloni: Protestniki so sovražniki Italije

Italijanska premierka Giorgia Meloni je danes ostro obsodila izgrede na sobotnih protestih proti zimskim olimpijskim igram v severni Italiji, zaradi katerih je bilo aretiranih šest ljudi. Meloni je tiste, ki so sprožili nasilje, označila za sovražnike Italije, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

"Na tisoče Italijanov v teh urah dela, da bi med olimpijskimi igrami vse potekalo gladko. Mnogi to počnejo prostovoljno, ker želijo, da njihova država naredi dober vtis, da jo občudujejo in spoštujejo. In potem so tu še oni: sovražniki Italije in Italijanov, ki protestirajo proti olimpijskim igram in poskrbijo, da te slike končajo na televizijah v polovici sveta," je Meloni sporočila prek družbenih omrežij.

Obsodila je tudi sabotaže na železniškem omrežju, ki so v soboto v severni Italiji povzročile znatne težave v železniškem prometu. "Izražam solidarnost z varnostnimi silami, mestom Milano in vsem, katerih delo uničujejo te kriminalne združbe," je še poudarila.

Okoljski aktivisti na nogah

V Milanu, ki poleg Cortine gosti zimske olimpijske igre, je v soboto potekal protest proti okoljski in energetski potratnosti iger, ki so se začele v petek. Zbralo se je več tisoč ljudi.

Protest je potekal pod geslom Osvobodite gore, zbrani so med drugim opozarjali na potratnost izdelave umetnega snega ter sečnjo dreves za pripravo olimpijskih prog, pa tudi na vpliv gradnje infrastrukture na krhko ravnovesje v gorskem okolju.

Razburja tudi prisotnost agentov Ice

Zbrani so protestirali tudi proti navzočnosti agentov ameriške agencije za carine in priseljevanje (ICE). Ti so del varovanja ameriške delegacije, njihov prihod v Italijo pa je v državi sprožil precej razburjenja. Nekateri protestniki so nosili tudi palestinske zastave.

Na sprva mirnem protestu so izbruhnili izgredi. Manjše število ljudi se je spopadlo s policisti ter vanje metalo svetlobne rakete in kamenje. Policija je proti njim posredovala z vodnimi topovi ter uporabila solzivec. Po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA so aretirali šest ljudi.