V Mehiki po uboju vodje mamilarskega kartela izbruhnilo nasilje

V Mehiki je izbruhnil val nasilja, potem ko je mehiška vojska v operaciji v nedeljo ubila najbolj iskanega vodjo mamilarskega kartela v državi. Privrženci Nemesia Oseguere Cervantesa, znanega kot El Mencho, v odzivu na njegovo smrt med drugim požigajo trgovine in zapirajo ceste v okoli desetih zveznih državah, poročajo tuje tiskovne agencije.

Vodja zloglasnega narkokartela Jalisco New Generation (CJNG) Nemesio Oseguera Cervantes, znan kot El Mencho, je bil huje ranjen v nedeljski operaciji posebnih sil mehiške vojske v mestu Tapalpa v zvezni državi Jalisco na zahodu Mehike. Kasneje je umrl zaradi poškodb.

V operaciji, med katero so izbruhnili spopadi med člani narkokartela in vojaki, so bili po podatkih mehiškega obrambnega ministrstva ubiti štirje člani kartela, trije pripadniki vojske pa so bili ranjeni.

Maščevanje za smrt El Mencha je sprožilo nasilje v okoli desetih mehiških zveznih državah, pripadniki kartela pa z gorečimi vozili blokirajo ceste. Po navedbah mehiškega varnostnega kabineta so zažigali tudi trgovine in napadli približno 20 bančnih poslovalnic.

Varnostni kabinet je sporočil še, da so zaradi nasilja, ropanja in plenjenja aretirali 25 ljudi.

Guverner razglasil izredne razmere

Guverner zvezne države Jalisco Pablo Lemus Navarro je razglasil rdeče opozorilo zaradi izrednih razmer, ustavil ves javni prevoz ter odpovedal množične prireditve in pouk v šolah. O nasilju sicer poročajo tudi iz tamkajšnjega letovišča Puerto Vallarta.

Več letalskih družb je odpovedalo lete v zvezno državo Jalisco, med njimi Air Canada, United Airlines in American Airlines.

V najmanj osmih mehiških zveznih državah danes ne bo pouka, sodne oblasti pa so sodnikom dovolile, da sodišča ostanejo zaprta, kadar menijo, da je to potrebno.

Mehiška predsednica je sporočila, da so zvezne in državne oblasti popolnoma usklajene v odzivu na nasilje, in pozvala ljudi, naj ostanejo mirni. Dodala je, da dejavnosti v večini Mehike potekajo normalno.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je v nedeljo sporočila, da je bil El Mencho glavna tarča mehiške in ameriške vlade kot eden največjih tihotapcev fentanila v ZDA. Dodala je, da so obveščevalne podatke za operacijo zagotovile ZDA.

El Mencho, 59-letni nekdanji policist, je vodil obsežno kriminalno organizacijo, odgovorno za tihotapljenje velikih količin kokaina, metamfetamina in fentanila v ZDA. Ameriški State Department je za informacije, ki bi pripeljale do njegove aretacije, ponudil 15 milijonov dolarjev (12.7 milijona evrov).

Ameriški predsednik Donald Trump je boj proti trgovanju z drogami opredelil kot eno od prednostnih nalog in večkrat pozval mehiško predsednico Claudio Sheinbaum, naj Washingtonu dovoli, da pošlje ameriške sile v boj proti kartelom, ki delujejo v Mehiki, kar je predsednica do zdaj zavračala.