Italijanska vlada po sobotnih izgredih zaostrila ukrepe proti protestnikom

Italijanska vlada je danes sprejela odlok, s katerim je po sobotnih izgredih v Torinu, na katerih je bilo ranjenih okoli 100 policistov, zaostrila varnostne ukrepe proti nasilnim protestnikom. Ukrepi med drugim vključujejo možnost preventivnega pridržanja potencialnih izgrednikov pred protesti, poročajo tuje tiskovne agencije.

Odlok je vlada sprejela še pred petkovim odprtjem zimskih olimpijskih iger Milano-Cortina 2026, med katerimi so predvsem v Milanu napovedani protesti.

Da bi preprečila incidente na demonstracijah ali protestih, je italijanska vlada predvidela preventivno pridržanje večkratnih storilcev nasilnih kaznivih dejanj, ki bi jih sumili načrtovanja motenja protestov, je po seji vlade dejal italijanski minister za notranje zadeve Matteo Piantedosi.

Globa v višini od 500 do tri tisoč evrov

Pri tem je zanikal, da bi s preventivnimi pridržanji posegali v pravico do svobode zbiranja, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Vlada je po navedbah Anse v paketu ukrepov za policiste predvidela zaščito pred kazenskim pregonom, če bi ravnali v samoobrambi.

V skladu z odlokom bi vsakemu, ki bi dejansko motil miren potek demonstracij, grozila globa v višini od 500 do tri tisoč evrov, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Vlada je predvidela kazen od šest mesecev do treh let zapora za tiste, ki bi zunaj svojega doma brez utemeljenega razloga nosili nože ali druge ostre predmete. Če bi kaznivo dejanje z nožem storila mladoletna oseba, pa bi njegovim staršem oziroma skrbnikom grozila globa med 200 in tisoč evrov.

Odlok prav tako prepoveduje prodajo nevarnih predmetov, kot so noži, mladoletnikom. Prodajalci bodo dolžni preveriti starost kupcev. Kršiteljem tega predpisa grozi globa v višini od 500 do tri tisoč evrov, v bolj resnih primerih pa jim grozi tudi začasna prepoved poslovanja, navaja APA.

Meloni: To je nov korak k varnostni strategiji

Italijanska premierka Giorgia Meloni je na omrežju X ukrepe opisala kot nov korak v varnostni strategiji, ki jo njena vlada izvaja že od nastopa funkcije. V središču te strategije je zaščita državljanov ter omogočanje organom pregona, da lahko bolje opravljajo delo in so pri tem bolje zaščiteni, je poudarila.

Italijanska vlada je paket varnostnih ukrepov potrdila potem, ko se je v Torinu zbralo več deset tisoč protestnikov proti zaprtju levičarskega kulturnega centra, v nasilnih spopadih s skupinami protestnikov pa je bilo ranjenih najmanj 100 policistov.