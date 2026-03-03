Odbojkarji ACH povezani proti novi visoki turški oviri

Odbojkarje ACH Volleyja v četrtek čaka prva tekma četrtfinala pokala Cev. Tja so se Ljubljančani uvrstili po tretjem mestu v prvem delu lige prvakov. Njihov prvi tekmec v pokalu Cev bo turški Fenerbahče. Gre za ambiciozno ekipo, ki ima več potenciala, kot ga kaže, menijo v taboru Ljubljančanov. Ti stavijo predvsem na povezanost ekipe.

ACH si je v zadnjem krogu skupinskega dela lige prvakov kljub porazu z 2:3 v nizih proti francoskemu Toursu zagotovil vstopnico za po moči drugo evropsko klubsko tekmovanje.

Igor Kolaković: Z nestrpnostjo čakamo dvoboj proti tako veliki, ambiciozni zasedbi. Foto: Filip Barbalić Domači odbojkarji se kljub padcu v drugi evropski rang zavedajo zahtevnosti naloge proti Fenerbahčeju. Težav z zdravjem nimajo, kolikor je o tem možno govoriti nekaj mesecev pred koncem sezone, meni črnogorski strateg na ljubljanski klopi Igor Kolaković.

"Smo v dobrem stanju. Seveda nikoli ne izostanejo kakšne manjše, nadležne poškodbe, a v celoti gledano, nihče ne bo izpustil tega obračuna. Z nestrpnostjo čakamo dvoboj proti tako veliki, ambiciozni zasedbi," je na medijskem terminu povedal Kolaković.

Ljubljanski trener začuden

Fenerbahče v turškem prvenstvu zaseda šele šesto mesto z 12 zmagami in 10 porazi, a tamkajšnje prvenstvo velja za eno najboljših po kakovosti. Nenazadnje je to spoznal tudi ljubljanski aktiv, ki se je v skupinskem delu lige prvakov dvakrat pomeril z ekipo Ziraata iz Ankare in obakrat izgubil z 0:3 v nizih.

Fenerbahče je to sezono z Ziraatom igral trikrat in trikrat izgubil. V domačem prvenstvu je trenutno v nizu dveh zaporednih porazov, štiri tekme pred koncem pa si je s tem ogrozil tudi možnosti za uvrstitev v top 4 v Turčiji in s tem možnosti v boju za naslov prvaka, kar čudi ljubljanskega trenerja.

"Gre za dve povsem različni tekmovanji, v turškem prvenstvu ne morejo igrati z vsemi tujci, ki jih imajo na razpolago. Mogoče zaradi tega ne morejo ustvariti ravnotežja v ekipi. Vseeno pa je to ekipa, ki je sestavljena, da postane turški prvak, zato me čudi, da niso na položajih za končnico v Turčiji, kar pa seveda nič ne pomeni za ta dvoboj," je poudaril črnogorski trener.

"Njihova ambicija je, da se v pokalu Cev odkupijo za slabše nastope v turškem prvenstvu. Vsekakor imajo potencial za to," je še dodal.

Kapetan opozarja

Tine Urnaut: Vsekakor smo bolj povezani kot oni, tu moramo iskati našo prednost. Foto: CEV S tem se strinja tudi kapetan ACH Volleyja Tine Urnaut: "Njihova ekipa ima dvakratna olimpijska prvaka, svetovnega prvaka in malo morje tujcev. Od vseh turških ekip je največ vložila. Vrnil se je Adis Lagumdžija. Igralci imajo zelo pomembne pogodbe in tudi v turškem prvenstvu Fenerbahče cilja zelo visoko. Gre za zelo kakovostno ekipo, proti kateri bomo v Tivoliju znova videli spektakel."

Za razliko od turškega kluba prednost svoje zasedbe Urnaut vidi drugje. "Vsekakor smo bolj povezani kot oni, tu moramo iskati našo prednost. Ne glede na to, v kakšnem trenutku smo, se borimo, puščamo srce na igrišču. Potem bo kakovost naše odbojke pokazala, kaj nam to dovoljuje. Večkrat smo že v preteklosti rekli, da želimo narediti korak naprej pri sprejemu in servisu. Pričakujem veliko dolgih akcij in kdor jih bo bolje izkoristil, bo na koncu zmagovalec," meni izkušeni Korošec.

V diskusije okoli stanja turške zasedbe se 37-letni sprejemalec ni želel spuščati. "Ne morem in niti ne želim komentirati njihovega stanja, saj tudi težko rečem, da jim karkoli manjka, saj doslej še ni bilo nobenega pomembnega trenutka. Če si pravi čas v pravi formi, lahko v zadnjem mesecu vsak premaga vsakega v prvenstvu. Premagali so tudi že najboljše ekipe, imajo dolgo prvenstvo in veliko tekem," je izpostavil Urnaut.

Četrtkova prva četrtfinalna tekma se bo v Tivoliju začela ob 20. uri, teden dni kasneje bo v Istanbulu še povratna tekma.