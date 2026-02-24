Narkošefa je izdala njegova ljubica #video

V Mehiki po uboju najbolj iskanega šefa mamilarskega kartela v državi Nemesia Oseguere Cervantesa, znanega kot El Mencho, še vedno vladajo nemiri in nasilje, ki so izbruhnili po njegovi smrti. Njegovi privrženci požigajo avtomobile, trgovine, blokirajo ceste, življenje pa je izgubilo najmanj 25 pripadnikov mehiške nacionalne garde, so v ponedeljek sporočile oblasti. Znanih pa je tudi več podrobnosti o aretaciji El Mencha, ki jih je razkril mehiški obrambni minister, general Ricardo Trevilla.

Obveščevalna prizadevanja so se tokrat obrestovala, je o aretaciji El Mencha, najmočnejšega vodje kartela v državi in ​​enega najbolj iskanih ubežnikov v Združenih državah Amerike, dejal obrambni minister Ricardo Trevilla. V obeh državah so za njim izdali številne naloge za prijetje zaradi organiziranega kriminala in trgovine z drogami.

Nemesio Ruben Cervantes - El Mencho Foto: Reuters

Zasledovanje ljubice

Trevilla je pojasnil, da so vojaški preiskovalci začeli slediti zaupanja vrednemu sodelavcu ene od ljubic Oseguere Cervantesa. Ta je prejšnji petek žensko spremljal v Tapalpo v zvezni državi Jalisco, kjer se je srečala z mamilarskim šefom. Da je Oseguera Cervantes res na lokaciji, so operativci potrdili s pomočjo zelo pomembnih dodatnih informacij, ki so jih posredovale ameriške obveščevalne službe, je dejal Trevilla.

Mehiški obrambni minister Ricardo Trevilla Foto: Reuters

Sledili sta kopenska in zračna blokada

Ko je ženska preživela noč z El Menchom in nato odšla, so enote mehiške vojske in nacionalne garde vzpostavile kopenski kordon, medtem ko je v zveznih državah, ki mejijo na Jalisco, v pripravljenosti čakalo šest helikopterjev in dodatne specialne enote.

Claudia Sheinbaum Foto: Guliverimage Mehiške zračne sile so zagotovile dodatno podporo z izvidnico in brezpilotnimi letali, je še razkril Trevilla. Operacija se je začela v nedeljo v zgodnjih jutranjih urah, mehiško predsednico Claudio Sheinbaum pa so ves čas misije obveščali o vsakem razvoju dogodkov.

Nasilen odziv in skrivanje v grmovju

El Mencho je po navedbah generala Treville poskušal pobegniti z dvema telesnima stražarjema, medtem ko je močno oborožena skupina ostala zadaj, da bi upočasnila napredovanje vojske. Narkošef se je med pobegom skušal skriti v gozdnatem območju koč na obrobju Tapalpe, a so ga kmalu našle posebne enote, kar je sprožilo nov silovit napad, v katerem so ranili El Mencha in dva njegova telesna stražarja. Med kaosom je zaradi zadetka pristal vojaški helikopter, dve osebi so aretirali na kraju dogodka, v spopadu so bili ranjeni trije vojaki. Vodja zloglasnega narkokartela je bil v nedeljski operaciji huje ranjen in je kasneje umrl zaradi poškodb.

Med operacijo in po posledičnem izbruhu nasilja je bilo po vsej Mehiki po navedbah ministra skupaj ubitih 74 ljudi.

Foto: Reuters Foto: Reuters

Na ulicah Mehike so še vedno okrepljene enote vojske in policije:

Dobrih 800 evrov za vsakega ubitega vojaka

Približno 100 kilometrov zahodno od Tapalpe naj bi logistični in finančni operativec, znan kot El Tuli (Cesar Macias Urena), privržencem mamilarskega šefa za vsakega ubitega vojaka ponudil nagrado več kot 20 tisoč pesov oziroma več kot tisoč dolarjev (848 evrov), je še dejal Trevilla.

Po navedbah obrambnega ministra naj bi bil El Tuli desna roka El Mencha in glavni načrtovalec serije cestnih blokad, požigov in napadov na vladne stavbe po vsej zvezni državi Jalisco.

🇲🇽 During yesterday’s operation in El Grullo, a close associate of “El Mencho” was killed.



Cesar Macias, known as “El Tuli” (Tulipan), was eliminated in a helicopter strike, reportedly hit by minigun fire.



After his boss’s death, he coordinated attacks from the town and… pic.twitter.com/aSzmKNjCsT — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) February 23, 2026

Nemesio Ruben Cervantes - El Mencho Foto: Reuters Foto: Reuters