Kateri je najboljši vrtni stroj leta 2024 #nagradnaigra

Lično urejen vrt je ponos vsakega lastnika hiše. Poleg estetskega videza hiše, prispeva k prijetnejšemu bivanju. Ohranjanje vrta v popolnem stanju pa zahteva svoj čas in trud. Sodobna tehnologija in vrtni stroji so postali nepogrešljivi pripomočki za dosego tega cilja.

Tudi letos lahko pred novo vrtnarsko sezono oddate glas za NAJBOLJŠI VRTNI STROJ. Glasovanje bo trajalo tri mesece. Na koncu glasovanja bomo med vsemi, ki boste v treh mesecih glasovali za svojega favorita, izžrebali glavnega nagrajenca. Podarili mu bomo naj vrtni stroj, ki je zmagal po izboru Eurogardnovih bralcev.

Nagradno glasovanje predstavlja nadaljevanje tradicionalnega glasovanja za najboljši traktor in najboljšo kosilnico, ki smo ga skupaj s podjetjem Eurogarden in Rotar izvedli že trikrat in je vedno vzbudilo veliko zanimanje naših bralcev.

Vaše mnenje in udeležba štejeta, zato se nam pridružite v izboru za najboljši vrtni stroj 2024!

Uporabni nasveti za ustvarjanje čudovitega vrta

Pri ustvarjanju idiličnega vrta nam danes v veliki meri pomagajo vrtni stroji, od kosilnic in vrtnih traktorjev, prekopalnikov, motokultivatorjev do motornih žag, cepilcev in naprav za čiščenje. Sodobna tehnologija ponuja številne možnosti za vzdrževanje in hkrati olajša ter pospeši marsikatero delo na vrtu in okoli hiše. Izbira in uporaba ustreznega stroja naredita vrtnarjenje bolj učinkovito, prijetno in zabavno.

V prihajajočih mesecih se bomo s pomočjo strokovnjakov posvetili različnim temam in z vami delili koristne nasvete, ki vam bodo pomagali pri ustvarjanju zelene oaze.

Raziskali bomo, kako načrtovati in ustvariti barvit vrt, ki vam ga bo zavidal vsak obiskovalec. Dotaknili se bomo ekološkega sadjarstva ter podali nasvete, kako popolnoma naravno na domačem vrtu pridelati okusne in zdrave sadeže. Ne bomo pozabili na tiste, ki svoj vrtiček ustvarite na balkonu ali strehi, z vami bomo delili trike, ki vam bodo pomagali pri tem, da boste smiselno izkoristili vsak kotiček. Zaključili pa bomo s pregledom sodobnih in naprednih tehnologij za vrtnarjenje, kot so naprave za pametno zalivanje, robotske avtomatske kosilnice in stroji za avtomatizacijo za lastnike vrtov, ki optimizirajo delo okoli hiše ter tako omogočijo, da več časa uživate v lepoti svojega vrta.

Vrtni stroji, ki olajšajo delo na vrtu

Slovenska blagovna znamka RAMDA, ki je del podjetja Rotar in je plod slovenskega znanja in razvoja, vključuje vrtne stroje, orodje, zaščitno opremo ter dodatke za vrt, dom in urejanje okolice. V podjetju Rotar so ponosni tudi na široko ponudbo najrazličnejših vrtnih strojev, od kosilnic in vrtnih traktorjev, prekopalnikov, do motornih žag in cepilnikov drv, ki vsakemu lastniku močno olajšajo skrb za okolico hiše.

Profesionalne izdelke za urejanje okolice in vrta proizvajajo ter razvijajo v najuglednejših tovarnah po svetu. Ponudba slovi po kakovostni zasnovi in vzdržljivosti, saj je celoten program izdelan iz najboljših materialov, obenem pa upoštevajo visoka estetska in dizajnerska merila. Ekipa strokovnjakov ponudbo vsako leto dopolnjuje.

Izdelki RAMDA se zaradi dobrega oblikovanja, vzdržljivosti ter razmerja med kakovostjo in ceno uvrščajo med najpriljubljenejše znamke zelenega programa. V svojem širokem prodajnem programu niso pozabili niti na najmlajše navdušence nad vrtnarjenjem.

RAMDA zagotavlja dober poprodajni servis z več kot 120 pooblaščenimi serviserji in nadomestne dele tudi po pretečenem petletnem garancijskem obdobju. Za blagovno znamko RAMDA stoji ekipa strokovnjakov z izkušnjami na področju servisa in poprodaje.

Predstavljamo vam pet strojev, ki se prvi mesec potegujejo za vaš glas:

Motor: 170 F, 4 T, OHV

Prostornina: 212 ccm

Hitrost motorja: 3600 obr/min

Moč motorja: 4,3 kW

Rezervoar olja: 0,6 l

Rezervoar goriva: 3,6 l

Delovna širina: do 500 mm

Delovna globina: do 200 mm

Prestave: 1 N + 1 V

Teža: 75 kg

Motor: Texas TG725, 4-Taktni, zračno hlajen

Prostornina: 212ccMoč: 4,0 kW pri 3600 obr/min

Zaganjač: ročni

Prostornina olja: 0,6 lit

Delovna globina: do 30 cm

Delovna širina: 56-80/88cm

Prestave: 2 naprej, 1 nazaj

Teža: 76kg

Motor: 4-taktni TEXAS TG 195 D, 78,5 ccm, 1,4 kW

Menjalnik: 1 prestava naprej, 1 prestava vzvratno

Delovna širina: 20-40-60 cm

Delovna globina: do 26 cm

Hitrost vrtenja nožev: 130 vrt./min

Teža: 36,5 kg

Motor: 4-taktni TEXAS TG 725 D DUAL-SHAFT, 212 ccm

Menjalnik: 1 prestava naprej, 1 prestava nazaj

Delovna širina: 36, 55, 85 cm

Delovna globina: do 33 cm

Hitrost vrtenja nožev 160 vrt./min

Teža: 52,5 kg

Foto: Eurogarden in Rotar Z njim boste lahko opravljali vsa dela, saj ga poganja zmogljiv motor. Snemljivo ohišje menjalnika z možnostjo mazanja zagotavlja dolgo življenjsko dobo stroja. Udoben nastavljiv in zložljiv ročaj z ročico menjalnika (dve prestavi naprej in ena vzvratna), transportno kolo, vlečni drog in ščitnik rastlin za boljše ravnotežje in lažje shranjevanje.

Motor: RATO

Prostornina valja: 212 cm3

Tip menjalnika: veriga/ročni

Delovna globina: 30 cm

Delovna širina: 80 cm

Premer šilkov: 320 mm

Št. šilkov: 6

Teža: 58 kg

Moč: 1000 W

Tip motorja: električni 230 V

Delovna globina: 20 cm

Hitrost nožev: 380 obr./min

Delovna širina: 36 cm

Prestave: 1 naprej

Teža: 8,1 kg

Vrtni center Eurogarden je trgovska blagovna znamka družinskega podjetja Rotar, ki je plod več desetletij trdega dela in nenehnega razvoja. Eurogardni na Dobrovi pri Ljubljani, v Krškem ali Splitu so vedno pravi naslov za pomoč pri urejanju vrta, doma in okolice ali večjih površin. Oskrbimo tako ljubitelje kot tudi profesionalne vrtnarje, vinogradnike, gozdarje in kmetovalce.

