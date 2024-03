Kako načrtovati in ustvariti barvit vrt? #nagradnaigra

Pomlad je za ljubitelje vrtnarjenja eden najlepših letnih časov. Sadna drevesa cvetijo, na vrtu začnejo rasti naši posevki in sadike, ki smo jih začeli pripravljati februarja in so že tako čvrste, da jih bomo lahko posadili v rastlinjake, kasneje pa v vrtove. Kaj lepšega bi si še lahko želeli kot opazovati naravo, ki se pripravlja na bogato letino. Da bo letina zares zavidanja vredna, pa je treba tudi na vašem vrtu opraviti še nekaj vrtnarskih opravil.

Priprava tal za novo vrtnarsko sezono

Ključni korak pri načrtovanju zelenjavnih vrtov, njiv in gredic je ustrezna priprava tal. Zdrava in rodovitna tla so temelj uspešnega vrtnarjenja, zato je pomembno, da se tej nalogi posvetimo pravilno. Preden začnete s pripravo tal, je ključno, da odstranite vse plevele in druge ostanke rastlin iz lanske sezone. Pleveli bodo namreč vašim rastlinam jemali prostor, vodo in hranila, poleg tega pa zavirajo njihovo rast.

Naslednja pomembna naloga na vašem vrtu je dobro prekopana zemlja. Pri tem vam svetujemo, da uporabljate kakovosten prekopalnik. V kolikor imate večji vrt, vam priporočamo uporabo motornega prekopalnika Ramda, za manjše gredice pa se lahko poslužujete enostavnejših električnih oziroma baterijskih prekopalnikov. Zmogljiv prekopalnik vam bo brez dvoma olajšal to naporno vrtno opravilo.

Da bo vaš vrt dobro obrodil, je treba vedeti, kakšna je pravzaprav zemlja. Svetujemo vam, da preverite pH vrednost tal in analizirate njihovo sestavo, da ugotovite, katerih hranil primanjkuje. Na podlagi teh rezultatov lahko prilagodite gnojenje in izboljšate rodovitnost tal. Strokovni pregled zemlje lahko za vas kadarkoli opravijo izkušeni strokovnjaki v vrtnih centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem na oddelku Apoteka. Po testiranju tal lahko nato dodate najprimernejše organsko gnojilo ali kompost, da izboljšate strukturo tal in povečate vsebnost hranil.

Zasaditev zeliščnega vrta

Zeliščni vrt lahko tudi pri vas doma postane majhna zakladnica pristnih okusov, omamnih vonjav in zdravja. Zeliščni vrt ni le estetsko privlačen, temveč tudi zelo priročen, saj lahko sveža zelišča uporabimo za pripravo okusnih jedi, pripravo domačih zdravil ali celo kot naravni repelent za škodljivce. Poleg tega pa so številna zelišča zelo medovita in privabljajo na vaš vrt čebele in druge opraševalce, brez katerih ne bi bilo ne življenja ne hrane.

Za zeliščni vrt izberite sončno lokacijo, kjer bodo rastline dobile vsaj od šest do osem ur neposredne sončne svetlobe na dan. Tla naj bodo propustna, priporočamo pa vam tudi, da zeliščni vrt zaščitite pred močnimi vetrovi. Pred sajenjem pripravite tla z dodajanjem organskega komposta ali gnoja, ki bo obogatil tla s hranili. Številna zelišča dobro uspevajo predvsem v lahkih, dobro odcednih tleh, zato zagotovite, da so tla primerno zrahljana.

Pri izbiri zelišč razmislite o svojih potrebah in predvsem željah. Klasična izbira zelišč vključuje baziliko, origano, timijan, peteršilj, meto, rožmarin, žajbelj in še mnoge druge rastline. Poleg tega lahko na vaš vrt posadite tudi druga zelišča, kot so šetraj, koriander ali limonska trava, da razširite svoj spekter okusov in vonjev, ki bodo bogatili vaše gredice. V vrtnih centrih Eurogarden boste našli novo in razširjeno ponudbo tako sadik zelišč in dišavnic kot tudi pestro ponudbo sadik zdravilnih rastlin.

Številna zelišča bodo dobro uspevala tudi, če jih boste zasadili v korita. Dodatna prednost takšne zasaditve je, da lahko po koncu poletja korita prestavite v notranje bivalne prostore in uživate v svežih zeliščih tudi takrat, ko v naravi ne bi uspevala. Pomembno je, da za takšno zasaditev kupite primerno in prilagojeno zemljo, da se bodo rastline lahko razvijale. Vsako zelišče potrebuje edinstvene pogoje za optimalno rast, pri čemer je pomembna tudi velikost korita, v katerem rastejo. Izberite prava korita in čudovite okrasne lončke, s katerimi boste poskrbeli za piko na i v vašem domu ali okolici hiše.

Zasaditev sadnih dreves

Skorajda ni vrtnarja, ki ne bi užival v spomladanskem pogledu na čudovita in cvetoča sadna drevesa. Bogato cvetoča drevesa so namreč znak, da se nam, v kolikor ne bi prišlo do pozebe, toče ali neurij, obeta dobra letina. Toda preden se lotite zasaditve sadnih dreves, je ključno upoštevati nekaj pomembnih nasvetov, ki bodo zagotovili uspeh vašega sadnega vrta.

Pri izbiri sadnih dreves je ključno upoštevati podnebne razmere na vašem območju in razpoložljiv prostor, ki ga imate na vrtu. Preverite, katere sorte sadnih dreves uspevajo v vaših krajih in kakšne so potrebe glede sončne svetlobe, vlage in tal. Vedno, ko potrebujete pomoč pri izbiri sadnih dreves, se lahko obrnete na strokovnjake v vrtnih centrih Eurogarden. Svetovalci na oddelku Drevesnica imajo s tem namreč bogate izkušnje, ki vam bodo zelo koristile.

Pri sajenju več sadnih dreves upoštevajte priporočen razmik med drevesi, da bodo imela dovolj prostora za rast in razvoj korenin. Prav tako upoštevajte njihovo končno velikost, da se izognete prenatrpanosti v prihodnosti.

Sledi izkop luknje, ki je dovolj globoka in široka za rast korenin sadnega drevesa. Nato nežno odstranite drevo iz lonca in ga postavite v luknjo, pri tem pa pazite, da je koreninski ovratnik (mesto, kjer se deblo sreča s koreninami) ravno nad površino tal. Nato zapolnite luknjo z zemljo, rahlo potlačite in dobro zalijte. Bodite pozorni na znake morebitnih škodljivcev ali bolezni na drevesih in ukrepajte pravočasno. Uporabljajte naravna sredstva za nadzor škodljivcev in redno spremljajte stanje dreves.

Na ta način boste uspešno zasadili vaš sadni vrt, ki vam bo polepšal pomladne dneve s cvetočimi krošnjami, v poletnih in jesenskih dnevih pa vam bo postregel z bogato letino, v kateri boste lahko uživali vse do naslednje pomladi.

Vse več lastnikov vrtov pa ima željo v celinskem podnebju vzgajati limonovce in druge citruse. Te rastline potrebujejo več prostora za rast, pri čemer vam lahko v vrtnih centrih Eurogarden pomagajo z visokokakovostnimi XXL okrasnimi lonci, ki bodo prava atrakcija in poživitev vašega vrta ali terase.

Okrasni vrt je raj za oči in balzam za dušo

Pomemben del okolice vsake hiše je tudi okrasni vrt. Ne le, da nudi estetsko zadovoljstvo, temveč lahko tudi izboljša vzdušje in celo vpliva na naše razpoloženje. Prva in najpomembnejša odločitev je izbira prave lokacije. Poskrbite, da bo okrasni vrt vsaj del dneva izpostavljen soncu, saj večina barvitih rastlin potrebuje dobro osvetlitev za uspešno rast in cvetenje.

Lahko se odločite za harmonične kombinacije barv ali pa za živahno in kontrastno paleto. Pomembno je, da izberete barve, ki vam bodo všeč in bodo ustrezale vašemu okusu. Priporočamo vam tudi, da dobro razmislite o kombinaciji enoletnic, trajnic, grmovnic in dreves, da boste dosegli raznolikost in kontinuirano cvetenje skozi sezono. Izbira je odvisna tudi od tega, koliko časa želite nameniti urejanju in skrbi za okrasni vrt.

Imejte v mislih, da tako kot v zelenjavnem vrtu tudi na vašem okrasnem vrtu raste veliko plevela. Da bi si olajšali delo in omejili rast plevela, obenem pa poskrbeli za estetsko dovršenost vašega vrta, vam svetujemo, da okoli dreves in drugih rastlin posujete lubje ali sekance. Na ta način boste privarčevali ogromno časa, obenem pa boste poskrbeli, da bo v vročih poletnih dneh vlaga več časa ostajala v tleh.

Višje rastline posadite bolj zadaj ali na sredino vrta, medtem ko manjše rastline ali tiste s pokončno rastjo postavite spredaj. Poleg rastlin lahko v vaš barvit vrt vključite tudi dekorativne elemente, kot so kamni, kipi, lonci, vrtno pohištvo ali vodne značilnosti.

Bogato ponudbo teh izdelkov imate na zalogi v vrtnih centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani, v Krškem in v spletni trgovini www.eurogarden.eu.

Negovana zelenica

Ne pozabite na lepo in urejeno zelenico, ki je ogledalo vsakega doma. Konec zime oziroma v zgodnji pomladi ste morali po vsej verjetnosti prezračiti trato, a pomembno je tudi, da travo na posameznih delih vašega vrta dosejete. V kolikor boste na osiromašenih delih trato zanemarili, se bo hitro razrasel plevel. V mesecu marcu se je začela tudi prva košnja trate, ki jo boste morali ponavljati vse do konca poletja. Da bi si poenostavili to vrtno opravilo, vam priporočamo, da si omislite zmogljivo robotsko kosilnico Ramda. V kolikor pa imate večji vrt, vam priporočamo, da izberete katerega od modelov zmogljivejših bencinskih kosilnic Ramda, ki jih poganjajo Briggs & Stratton motorji. Od velikosti vrta je odvisno, kakšno kosilnico boste izbrali, pri tem pa ni zanemarljiv podatek, da ima veliko Slovencev okoli hiš zelo velike travnate površine. Takšnim priporočamo, da si za košnjo trate raje omislite vrtni traktor Ramda, ki vam bo resnično v pomoč pri košnji vašega vrta.

Nova pomlad, nova sezona piknikov

Sonce je že dodobra ogrelo zrak, zato boste na vašem čudovitem vrtu po vsej verjetnosti že v kratkem organizirali kakšen piknik. Zakaj pa ne! Naj se piknik sezona začne z vrhunskim Kamado-Ramda žarom, na katerem boste lahko spekli okusno meso in zelenjavo, primeren pa je celo za peko pic. Poleg tega pa si lahko Kamado-Ramda žare omislite v skoraj katerikoli barvi, zato izberite takšnega, ki se bo lepo podal k stilu vašega okrasnega vrta.

Pomembno pa je, da je stilsko poenoteno tudi vrtno pohištvo, na katerem boste uživali na piknikih ali pa zgolj ob srkanju kavice in predajanju sončnim žarkom. Svetujemo vam, da pri nakupu vrtnega pohištva ne varčujete preveč, saj boste slabo vrtno garnituro morali že po letu ali dveh zamenjati. Omislite si raje trendovsko in kakovostno vrtno pohištvo, ki vam bo služilo še dolga leta.

Vrtni center Eurogarden je trgovska blagovna znamka družinskega podjetja Rotar, ki je rezultat več desetletij trdega dela in nenehnega razvoja.

