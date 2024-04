Urbano vrtnarjenje je postalo priljubljen način mestne samooskrbe, saj je prostora za lasten vrt manj kot na podeželju. Ena najbolj priljubljenih oblik urbanih vrtov je balkonski zelenjavni vrt, ki omogoča, da tudi majhni prostori postanejo zeleni in bogati z zdravo, doma pridelano zelenjavo in zelišči. Zato smo za vas zbrali najbolj koristne napotke, kako ustvariti priročen balkonski vrt, ki bo oplemenitil vašo okensko polico, teraso ali balkon.

Za začetek je najpomembnejše načrtovanje, kako izkoristiti omejen prostor, ki ga lahko namenite svojim vrtnarskim podvigom. Upoštevati morate različne dejavnike, kot so količina svetlobe, velikost prostora za rastline ter predvsem, katere rastline so primerne za vaše podnebje. Urbani vrtiček na Obali bo namreč videti nekoliko drugače kot na Gorenjskem.

Foto: Eurogarden in Rotar

Preden boste posadili svoje prve sadike ali seme v svoj urbani vrtiček, razmislite, v kakšnih posodah in koritih bodo rasle. Pri izbiri posod imejte v mislih njihovo velikost, obliko in material. Veliko izbiro korit in okrasnih loncev lahko najdete v vrtnih centrih Eurogarden Dobrova pri Ljubljani in v Krškem ter v spletni trgovini eurogarden.eu. Posode naj bodo dovolj globoke in stabilne, da omogočajo dobro drenažo in rast korenin. Razmislite tudi o možnostih vertikalnega vrtnarjenja, ki omogoča, da izkoristite tudi stene balkona, ali pa si omislite visoko gredo, če vam to dopušča prostor na vaši terasi.

Paradižnik

Paradižniki, posajeni v koritih na balkonu, so ena najbolj priljubljenih rastlin urbanih vrtnarjev. Pri sajenju paradižnika je zelo pomembno, da posadite kakovostne sadike z zdravim koreninskim sistemom. V času rasti morate paradižniku nuditi dovolj opore, da se stebla ne bi poškodovala. Ob primernem povezovanju sadik lahko sadike paradižnika zrastejo tudi tri metre ali več v višino. Čeprav poznamo mnogo ljubiteljev češnjevega paradižnika, pa naj poudarimo, da lahko na balkonskem vrtu vzgojite kakovostne plodove volovskega srca. Seveda bo velikost ploda v posodi nekoliko manjša kot na vrtu. Ob paradižnik lahko posadite tudi baziliko, ki je uporabna tako sveža kot tudi posušena in jo največkrat dodajamo mesnim jedem, solatam, omakam in sokovom. Zelo uporabna je tudi v paradižnikovi mezgi. Vsestranska začimba je zelo občutljiva na nizke temperature in jo obvezno sadimo po ledenih možeh.

Krompir v loncih

Krompir je ena tistih rastlin, ki je že dolgo več ne sadimo samo v vrtove, pač pa tudi v lonce, ki jih postavite na balkon. V vrtnih centrih Eurogarden Dobrova pri Ljubljani in Krško lahko že od januarja naprej izberete in kupite kakovosten semenski krompir, vsako leto pa ga je na zalogi več kot 60 sort, tudi takšne, ki so najbolj primerne za urbane vrtnarje.

Krompir je zelo preprosto gojiti v posodah, saj vas bo zagotovo nagradil z obilnim pridelkom. Če želite zgodnji pridelek, izbirajte zgodnje sorte. Vsako pomlad imate v vrtnih centrih Eurogarden Dobrova pri Ljubljani in Krško resnično veliko izbiro semenskega krompirja. Krompir v posodi boste najhitreje pobirali na zastekljenem balkonu. Zelo hiter bo tudi pridelek na sončni terasi in v atriju.

Priporočamo vam, da krompir posadite le v posode, ki so večje od 20 litrov. Tako bo imel krompir dovolj prostora za rast. V primeru zgodnjih sort je mogoče v vsako posodo posaditi dva gomolja. Na ta način boste pridelali več drobnih gomoljev, ki jih boste izkopali v začetku poletja. V primeru sajenja poznih sort vam svetujemo, da v vsako posodo posadite samo en gomolj, saj bo imel krompir na razpolago več hrane, pridelek pa bo bolj debel. Pozne sorte nastavijo običajno več gomoljev, ki jih boste pobrali konec poletja. Običajno en gomolj naredi v povprečju sedem novih gomoljev. Še ena dobra lastnost sajenja krompirja v lonce je ta, da lahko lonec preprosto obrnete in krompir stresete ven. Tako se boste znebili težkega izkopavanja pridelka.

Zelenjava z balkonskega vrta

Na vašem balkonu oziroma v urbanem vrtičku vam lahko zelo dobro uspeva solata. Poleg tega lahko na balkonskem vrtu zrastejo tudi okusne paprike, jajčevci, blitva, kumare in druga zelenjava. Pomembno je le, da redno in dosledno spremljate rast in razvoj rastlin. Pri izbiri sadik morate biti pozorni na odpornost proti boleznim, sicer ne boste zadovoljni s količino pridelka. Pri vseh zasaditvah v posode poskrbite za odtekanje vode, saj voda v posodi ne sme zastajati.

Zelišča v koritih

V cvetličnih koritih bodo na okenskih policah izjemno dobro rasla tudi zelišča. Zeliščni vrt na balkonu lahko kombinirate z balkonskimi rastlinami, zelenjavo in jagodami. Med zelo priljubljena zelišča spada že prej omenjena bazilika, nič manj zaželeni pa niso niti citronska verbena, sivka, rožmarin in celo čili. Če razmišljate, da bi v vašem urbanem vrtu rasla meta, naj vas opozorimo, da je meto najbolje saditi v posode, da se ne razraščajo po vrtu. Prav zato so najbolj primerne za balkone in terase. Ena najbolj priljubljenih je švicarska meta, ki ima okus po citrusih. Iz listov švicarske mete lahko poleti pripravite tudi blagodejen metin čaj.

Tudi origano je ena bolj znanih začimb pri nas. Opozarjamo vas, da origano ne prezimi na prostem, po okusu pa spominja na timijan. Uporabljate ga lahko za čaje proti kašlju, čisti tudi dihalne poti, prav tako pa je zelo zaželen tudi kot začimba za mesne jedi. Za razliko od origana bo rožmarin v milih zimah preživel tudi na balkonu, vi pa ga boste lahko uživali skozi vse leto. Nič manj pa v vašem urbanem vrtičku ne bo zaželen peteršilj, ki bo popestril vašo zeliščno posodo, obenem pa je nepogrešljiva sestavina domače nedeljske goveje juhe.

Mini sadna drevesa

V okrasne lonce in korita različnih dimenzij lahko posadite tudi nizko jagodičje. Pri tem ste lahko ustvarjalni in posadite katero od številnih sort malin, ameriških borovnic ali drugih rastlin, ki so zelo primerne za gojenje v loncih. Premer lonca za takšne zasaditve naj bo od 40 do 60 centimetrov ter višine vsaj 45 centimetrov, da bodo imele korenine možnost za rast in razvoj. S tem boste rastlinam omogočili optimalne pogoje, te pa vas bodo nagradile z bogatim pridelkom. Pri tem bi vas radi opozorili, da borovnice potrebujejo bolj kislo zemljo ter konstantno vlago.

Kakšno zemljo uporabiti?

Za dobro rast sadik v vašem urbanem vrtičku je zelo pomembno, da uporabite kakovosten substrat, da bodo rastline bolje rasle. Mnogokrat ljudje uporabljajo zemljo z vrta, vendar se ob tem ne zavedajo, da lahko v korita in posode vnesejo tudi številne ličinke škodljivcev, ki jih s prostim očesom ni mogoče zaznati. Na ta način bodo neželeni obiskovalci pojedli koreninice sadik rastlin, ki ste jih posadili, in vaše vrtnarjenje se bo hitro končalo. Pri nakupu zemlje za vaše rastline bodite pozorni tudi na priporočila na embalaži, saj posamezne rastline, zelišča in grmovnice, ki jih boste posadili na balkonu, potrebujejo drugačno kislost zemlje za optimalno rast.

Kako pogosto zalivati?

Rastline, posajene v loncih, so na zunanje dejavnike še bolj občutljive kot rastline, ki so posajene na vrtu. Zato je zelo pomembno redno in pravilno zalivanje. Najbolj idealna možnost za zalivanje vašega vrta je uporaba namakalnega sistema.

Če to pri vas ni izvedljivo, bodite na namakanje še posebno pozorni v času cvetenja in nastajanja prvih plodov. Zaradi pomanjkanja vlage lahko odpadejo cvetovi in plodiči, slabo se razvijajo tudi preostali plodovi, ki ostanejo drobni. Konec julija in v avgustu ne pozabite na redno zalivanje rastlin v posodah, saj boste tako dosegli dober pridelek. Rastline namreč v vročih poletnih dneh potrebujejo še več vode kot spomladi ali jeseni.

Kako pogosto gnojiti?

Na prodajnih policah obstajajo številna kakovostna gnojila za vaše rastline. Za gnojenje manjših površin uporabite organsko gnojilo drobnejše granulacije, nato pa s tekočim organskim gnojilom skrbite za redno dognojevanje v 10-dnevnih presledkih. Tekoče organsko gnojilo vsebuje veliko kalija, ki pospešuje zorenje in izboljšuje okus pridelkom.

Pomembno se je tudi zavedati, da se bodo sadike bolje razvile, če jim ob sajenju v sadilno jamo dodate substrat za paradižnik in zelenjavo, ki je sestavljen iz šote, lesnih vlaken, komposta in kamene moke. V sadilne jame ga dodajate tako paradižniku kot tudi papriki, kumaram in preostalim plodovkam.

Izberite kakovostne sadike

Poleg rastlin, ki bodo poskrbele za vaše gurmanske užitke, lahko balkonski vrt popestrite z različnimi estetskimi elementi, kot so lončki za rože, okrasne luči, viseče košare oziroma obešanke in dekorativni kamni. S tem boste ustvarili prijetno in sproščujoče okolje, ki vas bo navdihnilo, pomirilo in osrečilo. S pravilnim načrtovanjem, izborom rastlin in redno nego boste ustvarili priročen urbani vrt, ki bo navdušil tako vas kot tudi vaše sosede in prijatelje. Začnite že danes in odkrijte čarobnost vrtnarjenja na svojem lastnem balkonu, še pred tem pa vabljeni v vrtne centre Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem!

