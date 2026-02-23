Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Dančev program

Jonas Vingegaard bo sezono odprl na dirki Pariz–Nica

Jonas Vingegaard bo sezono odprl na dirki Pariz–Nica. | Foto Guliverimage

Jonas Vingegaard bo sezono odprl na dirki Pariz–Nica.

Foto: Guliverimage

Danski kolesarski as Jonas Vingegaard bo sezono po težavnem pripravljalnem obdobju začel 8. marca na etapni dirki Pariz–Nica, je njegovo moštvo Visma-Lease a Bike sporočilo na spletni strani. Danec se je v zadnjih tednih spopadal s posledicami padca na treningu in boleznijo, ki so mu preprečile nastop na dirki po Združenih arabskih emiratih.

Sportal Presenetljiva novica iz Visme: Vingegaard ostal brez trenerja

Jonas Vingegaard je nameraval sezono 2026 začeti na cestah po ZAE, a sta mu to preprečila padec med pripravami, ko se je želel otresti amaterskih kolesarjev na spustu, in kasnejša bolezen, ki mu je pobrala nekaj moči.

Zdaj bo 29-letnik sezono začel na prestižni dirki proti soncu, na dirki Pariz–Nica, ki je v karieri še ni dobil. Leta 2023 je bil v skupnem seštevku tretji za Slovencem Tadejem Pogačarjem in Francozom Davidom Gaudujem, lani pa je po padcu in posledičnem pretresu možganov predčasno odstopil, poroča STA.

Vingegaard, ki je v izjavi za svojo ekipo dejal, da je zdaj končno pripravljen na dirkanje na najvišji ravni, bo sezono nato nadaljeval po predvidenem programu na preizkušnji po Kataloniji med 23. in 29. marcem. Glavna cilja v sezoni bosta zanj Dirka po Italiji in Dirka po Franciji. Z zmago na rožnati pentlji bi v karieri osvojil vse tri tritedenske preizkušnje, potem ko je v letih 2022 in 2023 dobil Tour, lani pa Vuelto.

Na dirki Pariz–Nica naj bi letos nastopili tudi Portugalec Joao Almeida (UAE Emirates – XRG), Britanec Oscar Onely (Ineos Grenadiers), Španca Juan Ayuso (Lidl – Trek) in Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers), Danec Mattias Skjelmose (Lidl – Trek), Francozi Kevin Vauquelin (Ineod Grenadiers), Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) in David Gaudu (Groupama FDJ), Belgijec Cian Uijtdebroeks (Movistar) …

Za zdaj na dirko, ki se bo začela 8. marca v Acheresu v okolici Pariza in končala 15. marca v Nici, ni prijavljen še nihče od slovenskih kolesarjev. Tadej Pogačar (UAE Emirates – XRG) bo sezono odprl 7. marca na toskanski neoklasiki Strade Bianche, Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) pa sezono odpira 9. marca na enotedenski italijanski dirki Tirreno–Adriatico.

Preberite še:

Isaac del Toro
Sportal Del Toru skupna zmaga po ZAE, zadnja etapa Milanu, Mezgec osmi
Tadej Pogačar
Sportal Pozor, kmalu odprtje predprijav za Pogi Challenge 2026
Lance Armstrong
Sportal Začenja se snemanje filma o Armstrongu, v glavni vlogi igralec, ki je upodobil Elvisa
