Teh znakov horoskopa ne zanima, kaj imate povedati

Nekateri ljudje preprosto ne znajo poslušati. Ko jim kaj govorimo, pojasnjujemo in ponavljamo, se zdi, kot da so na drugem planetu, in ne slišijo nobene naše besede. Astrologi pravijo, da to velja predvsem za ta nebesna znamenja.

Oven

Ovni so energični in impulzivni, kar postane težava, ko jim skušate kaj pojasniti ali svetovati. Sogovorca namreč brez zadržkov prekinejo sredi stavka, ker so ljudje akcije in nimajo potrpljenja, da bi poslušali dolga pojasnila. Prepričani so, da sami dobro vedo, kaj je treba storiti, zato zagotovo ne bodo poslušali, kaj o tem menite vi.

Bik

Biki morda delujejo, kot da vas pozorno poslušajo, toda v resnici slišijo le tisto, kar hočejo slišati. Ko si oblikujejo mnenje, jih je praktično nemogoče prepričati o nasprotnem. Lahko jim nizate argumente, a če ne ustrezajo njihovemu prepričanju, jih bodo preprosto ignorirali. Njihova trma je v astrologiji preprosto legendarna.

Dvojčka

Dvojčki se radi pogovarjajo, a to ne pomeni, da radi poslušajo. Njihove misli neprestano skačejo s teme na temo in med pogovorom že razmišljajo o nečem povsem drugem. Ali tretjem. Medtem ko vi govorite, se bolj kot z vašimi besedami ukvarjajo s tem, kaj bodo nato povedali oni, zato vse, kar ste povedali, preprosto preslišijo.

Preverite svoj današnji horoskop.