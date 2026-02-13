Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Vsi si želijo ob sebi ljudi, rojene v teh znakih horoskopa

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Nekateri ljudje preprosto izžarevajo energijo, zaradi katere se ob njih vsi počutijo bolje. Niso vsiljivi ali glasni, a zaradi svoje nežne moči in zdrave stabilnosti veljajo za osebe, ki jih vsi želijo ob sebi – v družini, prijateljstvu ali delovnem kolektivu.

Bik

Biki so ljudje, na katere se lahko zaneseš. Njihova umirjenost deluje kot sidro, ko vse drugo postane kaotično. Ne zapletajo se v konflikte brez razloga, vedno razmišljajo praktično in se trudijo ohraniti mir. Ljudje si jih želijo ob sebi, ker jim dajejo občutek varnosti, zaradi njihove zvestobe in predvidljivosti pa je nanje mogoče računati tako v dobrem kot slabem.

Tehtnica

Tehtnice s seboj prinesejo ravnovesje, kjerkoli se pojavijo. Zaradi naklonjenosti harmoniji in pravičnosti so idealne posrednice v napetih situacijah. Ljudje jih imajo radi, ker so iskrene, umirjene in nikogar ne prizadenejo. Imajo poseben dar, da vsakomur dajo občutek vidnosti in sprejetosti, ne da bi bile vsiljive. Njihova bližina je blagodejna bolj, kot se same zavedajo.

Ribi

Ribe imajo prirojeno toplino in sočutje. V njihovi bližini ljudje čutijo, da jih nekdo razume, ne da bi jim bilo treba kaj reči. Ribe ne obsojajo, se ne vsiljujejo in ne tekmujejo, ampak le poslušajo in nudijo sočutje. Zaradi te tihe čustvene inteligence so zelo dobrodošle v vseh oblikah bližnjih odnosov. Ljudje se ob njih počutijo varne, opažene in sprejete.

Preverite svoj današnji horoskop.


