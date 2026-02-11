Ti znaki horoskopa si ne znajo izbirati partnerjev

Nekateri ljudje so še posebej "nadarjeni" za izbor partnerjev, s katerimi se nikakor ne ujemajo. Ne glede na svarilne znake, intuicijo ali izkušnje vedno znova ponavljajo iste vzorce. Po mnenju astrologov se takšni ljudje praviloma rodijo v enem od teh štirih znakov.

Ribi

Ribe idealizirajo ljubezen in svoje partnerje. Pogosto izberejo osebo, ki jo je po njihovem mnenju treba "rešiti", in ne opazijo svarilnih znakov, ker želijo verjeti v pravljico. Na ljudi se močno čustveno navežejo, to pa jih pogosto odvede v enostranske in toksične odnose.

Tehtnica

Tehtnice ne prenesejo samote in v zvezo pogosto vstopijo le zato, da ne bi bile same. Njihova potreba po ljubezni in sprejetosti jih neredko pripelje do partnerjev, ki niso dobri zanje, a vseeno ostanejo z njimi, ker so prepričane, da je vsako težavo mogoče zgladiti.

Rak

Raki izbirajo s srcem, ne z glavo. Ko se navežejo na nekoga, ga težko izpustijo, prav zaradi te lojalnosti pa so pogosto priklenjeni na partnerje, ki jih ne spoštujejo ali jim čustev ne vračajo z isto mero. Težko si priznajo, da so naredili napako, zato predolgo vztrajajo.

Strelec

Strelci obožujejo vse, kar je vznemirljivo, in jih pogosto pritegnejo ljudje, ki so pustolovski, drugačni in izzivalni. Prav takšni partnerji pa pogosto niso stabilni, zvesti, niti dosledni. Ko vznemirjenje izgine, ostanejo v zvezi s človekom, ki jih pravzaprav nikoli ni razumel.