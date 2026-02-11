Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Sreda,
11. 2. 2026,
20.42

Osveženo pred

1 ura, 23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
nebesna znamenja horoskop strelec horoskop tehtnica horoskop rak horoskop ribi astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop horoskop

Sreda, 11. 2. 2026, 20.42

1 ura, 23 minut

Ti znaki horoskopa si ne znajo izbirati partnerjev

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
zveza, odnos, prepir | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Nekateri ljudje so še posebej "nadarjeni" za izbor partnerjev, s katerimi se nikakor ne ujemajo. Ne glede na svarilne znake, intuicijo ali izkušnje vedno znova ponavljajo iste vzorce. Po mnenju astrologov se takšni ljudje praviloma rodijo v enem od teh štirih znakov.

Ribi

Ribe idealizirajo ljubezen in svoje partnerje. Pogosto izberejo osebo, ki jo je po njihovem mnenju treba "rešiti", in ne opazijo svarilnih znakov, ker želijo verjeti v pravljico. Na ljudi se močno čustveno navežejo, to pa jih pogosto odvede v enostranske in toksične odnose.

Tehtnica

Tehtnice ne prenesejo samote in v zvezo pogosto vstopijo le zato, da ne bi bile same. Njihova potreba po ljubezni in sprejetosti jih neredko pripelje do partnerjev, ki niso dobri zanje, a vseeno ostanejo z njimi, ker so prepričane, da je vsako težavo mogoče zgladiti.

Rak

Raki izbirajo s srcem, ne z glavo. Ko se navežejo na nekoga, ga težko izpustijo, prav zaradi te lojalnosti pa so pogosto priklenjeni na partnerje, ki jih ne spoštujejo ali jim čustev ne vračajo z isto mero. Težko si priznajo, da so naredili napako, zato predolgo vztrajajo.

Strelec

Strelci obožujejo vse, kar je vznemirljivo, in jih pogosto pritegnejo ljudje, ki so pustolovski, drugačni in izzivalni. Prav takšni partnerji pa pogosto niso stabilni, zvesti, niti dosledni. Ko vznemirjenje izgine, ostanejo v zvezi s človekom, ki jih pravzaprav nikoli ni razumel.

Preverite svoj današnji horoskop.

zima
Trendi Ljudje, rojeni v teh znakih, mislijo le nase
strah
Trendi Ti znaki horoskopa se panično bojijo sprememb
ženska
Trendi Najbolj prebrisani znaki horoskopa, ki so vedno korak pred drugimi
nebesna znamenja horoskop strelec horoskop tehtnica horoskop rak horoskop ribi astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop horoskop
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.