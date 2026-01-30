Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
30. 1. 2026,
14.31

37 minut

Crans Montana Ilka Štuhec Miha Hrobat Martin Čater

Petek, 30. 1. 2026, 14.31

Odpovedan prvi trening smuka za moške v Crans-Montani

STA

Crans Montana | Foto Reuters

Foto: Reuters

Po odpovedi smukaške tekme svetovnega pokala za ženske v Crans-Montani je bil v petek odpovedan tudi trening smuka za moške v tem švicarskem zimskem športnem središču. Kot razlog so navedli neugodne vremenske razmere.

V soboto je načrtovan še en trening (9.00), v nedeljo pa je predvidena zadnja tekma pred začetkom zimskih olimpijskih iger z začetkom ob 11. uri. Na startnem seznamu prvega preizkusa proge sta bila tudi Slovenca Miha Hrobat in Martin Čater.

Kljub odpovedi ženskega smuka za točke svetovnega pokala je sporedu ženski superveleslalom. Ta bo po načrtih v soboto. Na njem bo nastopila tudi Slovenka Ilka Štuhec.

Crans Montana Ilka Štuhec Miha Hrobat Martin Čater
