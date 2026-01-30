Odpovedan prvi trening smuka za moške v Crans-Montani

Po odpovedi smukaške tekme svetovnega pokala za ženske v Crans-Montani je bil v petek odpovedan tudi trening smuka za moške v tem švicarskem zimskem športnem središču. Kot razlog so navedli neugodne vremenske razmere.

V soboto je načrtovan še en trening (9.00), v nedeljo pa je predvidena zadnja tekma pred začetkom zimskih olimpijskih iger z začetkom ob 11. uri. Na startnem seznamu prvega preizkusa proge sta bila tudi Slovenca Miha Hrobat in Martin Čater.

Kljub odpovedi ženskega smuka za točke svetovnega pokala je sporedu ženski superveleslalom. Ta bo po načrtih v soboto. Na njem bo nastopila tudi Slovenka Ilka Štuhec.

Preberite še: