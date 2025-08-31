Ben Seghir za 32 milijonov k Bayerju

Maroški nogometaš Eliesse Ben Seghir je nova okrepitev nemškega Bayerja, je klub sporočil na družbenih omrežjih. Po informacijah Skya naj bi bil prestop krilnega igralca iz Monaca vreden 32 milijonov evrov, z bonusi za uspešnost pa bi lahko narasel do 37 milijonov.

Dvajsetletnik je z Bayerjem podpisal petletno pogodbo, vso kariero pa je bil član Monaca, za katerega je v članski konkurenci odigral 85 tekem in dosegel 15 golov ter prispeval še osem asistenc. Za maroško reprezentanco je doslej zaigral 17-krat in dosegel tri gole.

Leverkusen, ki ga od te sezone vodi nizozemski strateg Erik ten Hag, se je v poletnem prestopnem roku okrepil z 11 nogometaši, a se za visoki odškodnini odrekel tudi največjima zvezdnikoma Florianu Wirtzu in Jeremieju Frimpongu (oba Liverpool).

Med drugimi so za Malika Tillmana, Jarella Quansaha in Loica Badeja pred prihodom Ben Seghirja skupaj odšteli 95 milijonov evrov.

Sezone nemškega prvenstva pa farmacevti niso začeli najbolje. Proti Hoffenheimu so v prvem krogu izgubili, v drugem pa so remizirali proti Werderju iz Bremna.