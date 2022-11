Dopinški primer Valijeva. Rusi so neodzivni.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Čeprav smo Rusado uradno zaprosili, naj nemudoma reši primer Kamile Valijeve, ni bil dosežen nikakršen napredek," je na Twitterju zapisal predsednik Wade Witold Banka. "Lahko potrdim, da je Wada ta primer zdaj predala neposredno Casu." Wada je Rusado pozvala, naj razsodbo, potem ko je primer postal javen na olimpijskih igrah v Pekingu, tudi javno sporoči.

Javno so pozitiven test razkrili med igrami v februarja, in sicer po nastopu 15-letne Valijeve na ekipni tekmi OI, v kateri je osvojila zlato medaljo. Drsalki so sicer že decembra lani na testu odkrili prisotnost trimetazidina, ki neposredno vpliva na delovanje srca, s tem pa na proizvodnjo glukoze v telesu, s čimer se poveča energetska osnova za treninge.

V Rusadi poudarjajo, da končne odločitve o primeru javno ne morejo sporočiti, ker gre za mladoletno osebo, ki je zaradi mladosti deležna posebnega postopka. Direktorica Rusade Veronika Loginova je dejala, da je njena organizacija opravila zaslišanja v primeru Valijeve. Ugotovitve so bile posredovane disciplinski komisiji Rusade.