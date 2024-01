Hči potarnala nad zvezdniškim očetom: Ko domov pripeljem fanta, se spremeni v Ramba

V nedeljo ob 20. uri si boste na Planetu lahko v premieri meseca ogledali akcijski film Rambo: Do zadnje kaplje krvi, v katerem v glavni vlogi spet nastopa Sylvester Stallone. Njegove hčerke Sophia, Sistine in Scarlet so v dokumentarni seriji, ki spremlja življenje družine Stallone, razkrile, da je eden največjih izzivov življenja z zvezdnikom filmov Rocky in Rambo, ko domov pripelješ predstavit svojega novega fanta.

Šestindvajsetletna Sophia je povedala, da Sylvester postane pravi Rambo, ko v hišo vstopi potencialni zet. Njena 24-letna mlajša sestra Sistine se je strinjala in povedala, kako je to videti v praksi.

"Zmenki, če imaš takšnega očeta, so skoraj nemogoči. Ko je nek fant prvič prišel spoznat moje starše, me je želel poljubiti. Bila sem nervozna, vendar navdušena. Nato je pogledal na balkon in rekel: 'O moj bog. Kaj je to?' Moj oče je namreč stal na balkonu v drugem nadstropju in bil je osvetljen samo iz hrbtne strani, tako da se je videla samo njegova silhueta," se je spominjala nenavadne prigode.

"Tako filmski je na najbolj nepotrebne načine. In naj vam povem, da je ta fant šel nazaj v avto, se odpeljal po dovozu in nikoli več ga nisem videla," je še dodala.

Sistine je priznala, da je zaradi takšnega očeta težko najti pravo osebo. "Moje sestre in jaz smo imele kar nekaj težav, da smo sploh našle partnerje. Ne samo da se pišemo Stallone, tudi naš oče je zelo zaščitniški in precej zastrašujoč," je dejala.

"Zdaj, ko smo starejše in v resnih zvezah, bi človek mislil, da se bo bolj potrudil, da bi spoznal naše partnerje. Ampak to se ni zgodilo. Zdaj imam v svojem življenju nekoga zelo posebnega in še nikoli nisem bila v tako dobri zvezi, zato ni prijeten občutek, da je z njegove strani tako malo truda."

Sylvester Stalone se z besedami svojih hčerk ni preveč obremenjeval: "Dekleta, nekega dne boste videle, da se vam pomagam znebiti teh čudakov."

Akcijsko uspešnico Rambo: Do zadnje kaplje krvi s Sylvestrom Stallonom v glavni vlogi si boste na Planetu lahko ogledali v nedeljo ob 20. uri. Film je Planetova premiera meseca. Ob 22. uri sledi zgodovinska drama Teža prepričanj (Burden).

