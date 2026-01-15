Krka se je s pomembno zmago vrnila v domačo dvorano

Za uvod v 15. krog lige ABA so košarkarji Krke z 81:71 premagali FMP in prišli do četrte zmage v sezoni. Novomeščani so prvič v tej sezoni igrali v domači dvorani Leona Štuklja, ki je bila v septembrskih nalivih poplavljena, zdaj pa je spet nared za tekme dolenjskega kluba. Cedevito Olimpijo v soboto v Stožicah čaka srečanje z Budućnostjo, Ilirija je v tem krogu prosta.

Košarkarji Krke so prvič v tej sezoni igrali v domači dvorani Leona Štuklja, ki je bila sredi septembra poplavljena, in približno 800 gledalcev nagradili z všečno predstavo ter zmago proti FMP z 81:71.

Za Novomeščane je bila to četrta zmaga in druga zaporedna. FMP sicer niso premagali z 21 točkami razlike, kolikor so izgubili na začetku novembra v Beogradu, dve točki pa jima bosta prišli zelo prav v nadaljevanju sezone, ko se bodo v skupini borili za obstanek. Tam jih od sredine februarja do konca aprila čaka novih deset tekem proti petim tekmecem iz skupine B. Najboljši dve ekipi iz skupine se bosta uvrstili v četrtfinale, zadnja bo izpadla, predzadnjo pa čaka razigravanje s podprvakom lige ABA 2.

Blaž Mahkovic se je v začetku koledarskega leta iz Domžal preselil v Novo mesto. Foto: Drago Perko/KK Krka

Pred tem bo Krka odigrala še zadnje tri tekme rednega dela, najprej gostovanje pri Borcu iz Čačka ter nato domači preizkušnji s Splitom in Igokeo.

Krka je z izjemo zadnjih nekaj minut prikazala eno najboljših iger v sezoni. Z ekipno predstavo si je v prvih treh četrtinah priigrala 19 točk prednosti in jih je v zadnjih desetih minutah brez težav tudi zadržala.

Pet igralcev Krke je imelo dvomestno število točk. Po 14 točk sta dosegla Blaž Mahkovic, ki se je po dolgih letih iz Heliosa preselil v Novo mesto, in Sukhmail Mathon (oba po šest skokov), Mario Ihring (sedem podaj) in Žak Smrekar (trojke 2:4) sta jih dodala po 11, Jan Rebec pa jih je zbral 12.

Vienno Gregorja Glasa v petek čaka srečanje s Spartakom iz Subotice. Dubaj Klemna Prepeliča bo v soboto na delu pri Cluj-Napoci. Mega Urbana Krofliča bo v nedeljo gostovala pri Bosni, Studentski centar Matica Rebca pa v ponedeljek pri Igokei. Split Zorana Dragića se bo za konec kroga pomeril z Borcem.

