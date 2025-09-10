Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K.

Sreda,
10. 9. 2025,
9.46

7 minut

The Rock Dwayne Johnson preobrazba igralec

Dwayne Johnson pojasnil, kaj je bil razlog za njegovo preobrazbo

A. P. K.

Dwayne "The Rock" Johnson | The Rock v družbi soigralke Emily Blunt. | Foto Profimedia

The Rock v družbi soigralke Emily Blunt.

Foto: Profimedia

Igralec Dwayne Johnson, znan kot The Rock, je na beneškem filmskem festivalu presenetil oboževalce s svojo preobrazbo, zdaj pa je tudi pojasnil, zakaj se odločil tako drastično spremeniti svoj videz.

Igralec in nekdanji rokoborec Dwayne Johnson - The Rock se je odločil narediti konec ugibanjem in pojasnil, kaj je v ozadju njegove velike telesne preobrazbe. Na beneškem filmskem festivalu se je pojavil s kolegico Emily Blunt, njegov novi videz pa je sprožil plaz komentarjev predvsem po družbenih omrežjih.

@varietymagazine Emily Blunt and Dwayne Johnson, stars of "The Smashing Machine," attend the #VeniceFilmFestival ♬ original sound - Variety

Nekateri oboževalci so bili zaskrbljeni tudi zaradi zdravja 53-letnega igralca, spet drugi pa so ga zaradi njegove vitkejše postave v šali namesto The Rock, kar pomeni skala, oklicali kar za kamenčka. Na filmskem festivalu v Torontu pa je The Rock sam razblinil vse dvome in poudaril, da nikomur ni treba skrbeti za njegovo zdravstveno stanje. Pojasnil je, da pri novem projektu z naslovom Lizard Music sodeluje z režiserjem Bennyjem Safdiejem. Lizard Music je priredba romana Daniela Pinkwaterja iz leta 1976.

Režiser mu je idejo o filmu predstavil po koncu snemanja filma The Smashing Machine, v katerem igra nekdanjega borca MMA ​​Marka Kerra.

Nova vloga pomeni, da bo jedel manj piščanca

Slavni igralec je potrdil, da je njegova izguba teže posledica priprav na vlogo Človeka piščanca (Chicken Man), ki ga bo zaigral, in povedal: "Še vedno imam pred seboj dolgo pot." To pomeni, da bo njegova prehrana vsebovala manj piščanca, je dodal v šali. "Tako sem navdušen, da bom dobil priložnost, da se mi spet uspe preobraziti, kot mi je to uspelo v filmu Smashing Machine," je za Variety dodal Johnson.

Johnson pa ni prvi igralec, ki je za vlogo drastično spremenil svoj zunanji videz. Tudi igralec Christian Bale je za film Strojnik izgubil skoraj 30 kilogramov. Za The Rocka sprememba pomeni tudi prelomnico v karieri, ki se kaže kot želja po odmiku od akcijskih uspešnic.

"Imel sem veliko srečo, da sem imel takšno kariero, kot sem jo imel, in da sem lahko posnel filme, ki sem jih posnel, a v meni je bil le majhen glas, ki je rekel: 'Če bi lahko naredil več kaj – želim narediti več in kako bi bilo to videti?'" je na beneškem filmskem festivalu povedal igralec in dodal: "Velikokrat je za nas, ali vsaj zame, težje vedeti, česa si sposoben, ko si že etiketiran za nekaj."

A to še pa še ne pomeni, da bo Johnson v prihodnje popolnoma opustil visokoproračunske filme, ki so všeč množicam. Razkril je tudi, da bo ponovno sodeloval s Kevinom Hartom pri filmu Jumanji 3, katerega snemanje se bo začelo novembra. "Filme, ki sem jih posnel v preteklosti, obožujem," je še dejal Johnson.

Dwayne "The Rock" Johnson
The Rock Dwayne Johnson preobrazba igralec
