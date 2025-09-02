Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K.

Torek,
2. 9. 2025,
18.33

vloga telesna teža preobrazba Beneški filmski festival film igralec Dwayne 'The Rock' Johnson

Torek, 2. 9. 2025, 18.33

35 minut

Dwayne "The Rock" Johnson presenetil s preobrazbo na filmskem festivalu

Dwayne "The Rock" Johnson se je prvič v javnosti predstavil v "shujšani verziji".

Dwayne "The Rock" Johnson se je prvič v javnosti predstavil v "shujšani verziji".

Foto: Profimedia

Igralec Dwayne "The Rock" Johnson je na 82. beneškem filmskem festivalu za potrebe svojega prihajajočega filma z vidno telesno preobrazbo presenetil oboževalce.

Slavni ameriški filmski igralec in nekdanji rokoborec Dwayne "The Rock" Johnson, ki se v teh dneh mudi v Benetkah na 82. filmskem festivalu, je številne presenetil s telesno preobrazbo, ki jo je za vlogo borca MMA ​​Marka Kerra in potrebe filma The Smashing Machine dosegel s hujšanjem.

Svojo telesno preobrazbo je igralec prvič javnosti pokazal že na sobotni rdeči preprogi na beneškem filmskem festivalu. Ta sicer poteka od 27. avgusta do 6. septembra.

Dwayne Johnson, ki je v filmu upodobil nekdanjega resničnega rokoborca MMA ​​Marka Kerra, je na festivalu pokazal svojo novo vitko postavo, oblečen v svileno modro majico s kratkimi rokavi, okrašeno z barvitimi skicami in ravnimi črnimi hlačami. V videoposnetku, ki je nastal ob odhodu iz festivala, je 53-letnik videti precej drugače in z veliko manj mišične mase in mišicami, kot so ga bili v preteklih letih vajeni njegovi oboževalci in javnost.

"Skala je postal kamenček," je ob vidni preobrazbi šaljivo zapisal eden izmed internetnih uporabnikov, številni drugi pa so izrazili navdušenje in zanimanje za to, da bodo Rocka in njegovo preobrazbo že kmalu lahko videli na platnu v filmu The Smashing Machine, ki ga je režiral Benny Safdie, ob Rocku pa v njem igra tudi Emily Blunt.

Dwayne "The Rock" Johnson bo v novem filmu zaigral ob boku Emily Blunt. | Foto: Profimedia Dwayne "The Rock" Johnson bo v novem filmu zaigral ob boku Emily Blunt. Foto: Profimedia

Nad svojo preobrazbo in videzom v filmu, ki je za potrebe snemanja vključeval tudi več ur sedenja na stolu za ličenje in nošenje protetike, pa naj bi bil navdušen tudi Rock. "Ta preobrazba je bila nekaj, česar sem si resnično želel," je nekdanji rokoborec povedal na tiskovni konferenci za film 1. septembra, je poročal The Hollywood Reporter. "Imel sem veliko srečo, da sem imel kariero, ki sem jo imel čez leta, in da sem lahko posnel filme, ki sem jih posnel, a v meni je bil le majhen glas, ki je rekel: 'No, kaj, če bi lahko naredil več – želim narediti več in kako bi bilo to videti?'" je povedal igralec.

vloga telesna teža preobrazba Beneški filmski festival film igralec Dwayne 'The Rock' Johnson
