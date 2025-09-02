Kanadski igralec, ki mu je vloga v filmu Pleše z volkovi prinesla nominacijo za oskarja, je po dolgi bolezni umrl star 73 let.

"Bil je velik človek z moralo, etiko in karakterjem, ki ga bomo za vedno pogrešali," je ob smrti igralca Grahama Greena sporočil njegov agent.

Foto: Guliverimage

Greene je bil pripadnik kanadskega staroselskega plemena Oneida, na malih ekranih je debitiral konec 70. let, leta 1990 pa svetovno slavo dosegel v filmu Pleše z volkovi, v katerem je zaigral ob Kevinu Costnerju. Za vlogo zdravilca Brcajočega ptiča je bil nominiran za oskarja.

Greene je v filmu Pleše z volkovi igral zdravilca, za to vlogo je bil nominiran za oskarja. Foto: Guliverimage

Po tem je igral v več kot 200 filmskih in TV-produkcijah, med drugim v filmih Maverick, Umri pokončno brez oklevanja, Zelena milja in Mlada luna iz sage Somrak, nazadnje pa je igral v serijah 1883 in Tulsa King.

Oglejte si še: