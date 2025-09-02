Torek, 2. 9. 2025, 9.51
Umrl je Graham Greene, igralec iz filma Pleše z volkovi
Kanadski igralec, ki mu je vloga v filmu Pleše z volkovi prinesla nominacijo za oskarja, je po dolgi bolezni umrl star 73 let.
"Bil je velik človek z moralo, etiko in karakterjem, ki ga bomo za vedno pogrešali," je ob smrti igralca Grahama Greena sporočil njegov agent.
Greene je bil pripadnik kanadskega staroselskega plemena Oneida, na malih ekranih je debitiral konec 70. let, leta 1990 pa svetovno slavo dosegel v filmu Pleše z volkovi, v katerem je zaigral ob Kevinu Costnerju. Za vlogo zdravilca Brcajočega ptiča je bil nominiran za oskarja.
Greene je v filmu Pleše z volkovi igral zdravilca, za to vlogo je bil nominiran za oskarja.
Po tem je igral v več kot 200 filmskih in TV-produkcijah, med drugim v filmih Maverick, Umri pokončno brez oklevanja, Zelena milja in Mlada luna iz sage Somrak, nazadnje pa je igral v serijah 1883 in Tulsa King.
