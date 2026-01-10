Pred tekmovalnim koncem tedna v Zakopanah je direktor svetovnega pokala v smučarskih skokih Sandro Pertile za poljski portal Skijumping.pl spregovoril o dozdajšnjem delu sezone. Beseda je tekla tudi o polemikah okoli opreme in diskvalifikacijah, med drugim Timija Zajca, pa tudi prevladi Domna in Nike Prevc.

Po prestani kazni zaradi dveh diskvalifikacij se ta konec tedna v svetovni pokal vrača Timi Zajc, ki je bil v zadnjih tednih močno pod drobnogledom javnosti in navijačev. Slovenski skakalni as je namreč na prvih dveh postajah novoletne turneje zaradi nekaj milimetrov odstopanja pri skakalnem kombinezonu prejel dva rumena kartona, kar je pomenilo, da ni smel nastopiti na naslednjih dveh postojankah novoletne turneje.

Če je športnik diskvalificiran namreč po letošnjih pravilih zaradi kršitve pravil o opremi, prejme rumeni karton. Ob ponovitvi prekrška sledi kot v nogometu rdeči karton in avtomatski suspenz za naslednji tekmovalni konec tedna.

"Postopek pregleda opreme pred tekmovanjem je za nas zelo dolgotrajen. Za vsako obleko potrebujemo vsaj 15 minut. To je tudi naložba za ekipe, saj se morajo tekmovalci pred oddajo obleke v pregled zglasiti pri kontrolorju. Vendar pa to prihrani veliko časa med pregledi na tekmovanjih. Povečali smo tudi število pregledov. To je zasluga odličnega dela celotne ekipe za opremo. Običajno imamo na tekmovanju vsaj tri inšpektorje, ko pa so skupaj moški in ženske, jih je do šest ali sedem," je za skijumping.pl razložil Pertile.

Primer Zajca posebnost

"Kot vidite, smo v veliko boljšem položaju kot prej. Število diskvalifikacij je stabilno, a z bistveno več nadzora je to dober znak. V tej sezoni smo uvedli tudi sistem rumenih in rdečih kartonov. Sistem deluje dobro; imamo popolno preglednost štartnih seznamov in nenehno spremljamo trende," je še dodal Pertile in nato pokomentiral tudi primer Zajca, ki zaradi diskvalifikacij ni smel nastopiti tako v Innsbrucku kot v Bischofshofnu, saj je na vsaki postaji na sporedu le ena tekma. "Seveda obstajajo posebne situacije, kot je bil primer Timija Zajca na Turnirju štirih skakalnic, kjer imamo na določenem prizorišču le eno tekmovanje, a na splošno sistem deluje dobro, tako v celinskem pokalu kot na ravni pokala FIS," je še dodal.

Kot je še povedal, je bila pot od lanskega Trondheima in zloglasne afere do danes resnično dolga. "Dolge noči, dolgi dnevi, veliko razmišljanja o tem, kako se rešiti iz te situacije. Prvi korak je bil popolno razumevanje problema, zato smo za našo ekipo najeli vrhunskega strokovnjaka. Zelo smo veseli, da je Mathias Hafele z nami že nekaj mesecev. Znatno smo izboljšali naš sistem nadzora opreme," zadovoljstva še ni skrival Pertile.

Šef tekem za svetovni pokal je med drugim pokomentiral tudi trenutno dogajanje v svetovnem pokalu. "Športno gledano imamo zelo zanimivo sezono. Trenutno so nekateri skakalci očitno močnejši od preostalih. To je Domen Prevc v moški kategoriji ter Nika Prevc in Nozomi Maruyama v ženski, a v vsakem tekmovanju so presenečenja, novi igralci se uvrstijo med najboljših deset ali 20," je še dodal Pertile za skijumping.pl.

