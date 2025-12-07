Hišne preiskave: policisti zasegli prepovedane droge in pištolo #foto

Policisti so po dlje časa trajajoči kriminalistični preiskavi prijeli 24-letnika z območja Mengša, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Moškemu so zasegli prepovedano drogo in pripomočke za preprodajo drog, 1.700 evrov gotovine in pištolo z naboji, za katero 24-letnik ni imel dovoljenja. Ribniški policisti so medtem na območju Ribnice v hišni preiskavi zasegli okoli 80 sadik prepovedane droge konoplja in in pripomočke za gojenje droge. Uspešni so bili tudi ljubljanski policisti, ki so 47-letniku zasegli več kot 32 kilogramov posušene prepovedane droge konoplja.

V minulem tednu so policisti Policijske postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana ter policisti drugih enot po dalj časa trajajoči kriminalistični preiskavi na podlagi zbiranja obvestil in zaznanih sumov kaznivega dejanja preprodaje drog prijeli 24-letnega osumljenca z območja Mengša.

Poleg prepovedane droge našli tudi pištolo

Na podlagi pridobljene odredbe sodišča so mu najprej zasegli okoli 40 gramov kokaina in okoli 20 gramov heroina. V nadaljevanju so opravili tudi hišno preiskavo in tam zasegli še okoli 60 gramov heroina, okoli 150 gramov heroina, manjšo količino tablet ecstasy, prepovedane droge konoplja. Prav tako so zasegli pripomočke za preprodajo drog, 1.700 evrov gotovine in pištolo z naboji, za katero moški ni imel dovoljenja. Policisti zato zoper njega vodijo postopek o prekršku po zakonu o orožju.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Osumljenec v priporu

24-letnemu osumljencu je bilo odrejeno pridržanje, na podlagi zbranih obvestil zaradi sumov več kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami pa je bil priveden pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor.

Uspešna hišna preiskava v Ribnici

Ribniški policisti so na območju Ribnice opravili hišno preiskavo pri 33-letnem osumljencu in 30-letni osumljenki, kjer so našli prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplja. Našli in zasegli so okoli 80 sadik prepovedane droge, pripomočke za gojenje in gotovino.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, zoper oba osumljenca bo podana kazenska ovadba na pristojno tožilstvo zaradi sumov kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

Foto: Policijska uprava Ljubljana

V petek so prometni policisti na ljubljanski obvoznici zaradi kršitev cestno prometnih predpisov ustavili 47-letnega voznika, ki prebiva na območju Žalca. Pri vizualnem pregledu vozila so zaznali več zavitkov z rastlinskimi delci.

Zaradi suma, da gre za prepovedano drogo, so moškega pridržali in mu zasegli vozilo. Pridobili so odredbo sodišča za preiskavo njegovega osebnega vozila in prebivališča. Policisti so zasegli več kot 32 kilogramov posušene prepovedane droge konoplja. Osumljenca bodo na podlagi zbranih obvestil zaradi sumov kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, predvidoma danes privedli pred preiskovalnega sodnika.