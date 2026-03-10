Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Torek,
10. 3. 2026,
15.41

Osveženo pred

58 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
pranje denarja odstop Papež Leon XIV.

Torek, 10. 3. 2026, 15.41

58 minut

Papež sprejel odstop škofa San Diega zaradi pranja denarja

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Papež Leon XIV. | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Papež Leon XIV. je danes sprejel odstop kaldejskega katoliškega škofa v San Diegu Emanuela Hane Shalete, ki so ga lokalne oblasti prejšnji teden aretirale zaradi suma pranja denarja, so sporočili iz Vatikana. Osumljen je kraje 250 tisoč dolarjev (215 tisoč evrov) v njegovi kongregaciji, poročajo tuje tiskovne agencije.

Škof Emanuel Hane Shaleta je od leta 2017 vodil majhno kaldejsko katoliško skupnost v San Diegu, mestu v ameriški zvezni državi Kalifornija. Na ponedeljkovem zaslišanju se je izrekel za nedolžnega v 16 točkah obtožnice zaradi poneverbe in pranja denarja, poročanje lokalnih medijev povzema Reuters.

Aretirali so ga na letališču

Škofa so v četrtek aretirali na mednarodnem letališču San Diegu, ko je skušal zapustiti ZDA. Njegov odvetnik je na ponedeljkovi obravnavi dejal, da je Shaleta načrtoval potovanje v Nemčijo.

Namestnik okrožnega tožilca v San Diegu Joel Madero je dejal, da je škof domnevna kazniva dejanja storil leta 2024, prijavil pa jih je uslužbenec cerkve, ki je opazil manjkajoči denar, navajajo lokalni mediji.

Papež je danes sprejel odstop škofa, ki ga je Shaleta po navedbah vatikanskih virov vložil že pred aretacijo, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Leon XIV. je za apostolskega upravitelja v tej jurisdikciji imenoval Saada Hanno Siropa.

Kaldejski katoliki sicer priznavajo avtoriteto papeža, vendar častijo po vzhodnokrščanskem liturgičnem obredu. V San Diegu je približno 71 tisoč kaldejskih katoličanov, kažejo vatikanske statistike.

pranje denarja odstop Papež Leon XIV.
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.