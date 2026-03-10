Papež Leon XIV. je danes sprejel odstop kaldejskega katoliškega škofa v San Diegu Emanuela Hane Shalete, ki so ga lokalne oblasti prejšnji teden aretirale zaradi suma pranja denarja, so sporočili iz Vatikana. Osumljen je kraje 250 tisoč dolarjev (215 tisoč evrov) v njegovi kongregaciji, poročajo tuje tiskovne agencije.

Škof Emanuel Hane Shaleta je od leta 2017 vodil majhno kaldejsko katoliško skupnost v San Diegu, mestu v ameriški zvezni državi Kalifornija. Na ponedeljkovem zaslišanju se je izrekel za nedolžnega v 16 točkah obtožnice zaradi poneverbe in pranja denarja, poročanje lokalnih medijev povzema Reuters.

Aretirali so ga na letališču

Škofa so v četrtek aretirali na mednarodnem letališču San Diegu, ko je skušal zapustiti ZDA. Njegov odvetnik je na ponedeljkovi obravnavi dejal, da je Shaleta načrtoval potovanje v Nemčijo.

Namestnik okrožnega tožilca v San Diegu Joel Madero je dejal, da je škof domnevna kazniva dejanja storil leta 2024, prijavil pa jih je uslužbenec cerkve, ki je opazil manjkajoči denar, navajajo lokalni mediji.

Papež je danes sprejel odstop škofa, ki ga je Shaleta po navedbah vatikanskih virov vložil že pred aretacijo, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Leon XIV. je za apostolskega upravitelja v tej jurisdikciji imenoval Saada Hanno Siropa.

Kaldejski katoliki sicer priznavajo avtoriteto papeža, vendar častijo po vzhodnokrščanskem liturgičnem obredu. V San Diegu je približno 71 tisoč kaldejskih katoličanov, kažejo vatikanske statistike.