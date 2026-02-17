Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Torek,
17. 2. 2026,
14.08

Osveženo pred

11 minut

Maribor

Mariborski kriminalisti prijeli osmerico osumljenih gospodarskega kriminala

Fotografija je simbolična.

Ker se v obeh postopkih pojavljajo isti osumljenci, so kriminalisti prejšnji teden na podlagi izdanih odredb pristojnih sodišč v obeh zadevah na območju PU Maribor izvedli 14 hišnih preiskav poslovnih in stanovanjskih prostorov ter osebnih avtomobilov. Prejšnji teden so pridržali osem osumljenih oseb, vsem pa so pridržanje odpravili, ko so zanj prenehali razlogi. Fotografija je simbolična.

Foto: STA

Mariborski kriminalisti so prejšnji teden opravili več hišnih preiskav in prijeli osem ljudi, ki jih sumijo kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. Kot so sporočili s policije, preiskavo v dveh predkazenskih postopkih, ki še nista končana, usmerja specializirano državno tožilstvo. Osumljene so medtem izpustili na prostost.

Na Policijski upravi (PU) Maribor so povedali, da se prvi predkazenski postopek nanaša na prijavo, ki so jo leta 2024 prejeli od davčnih organov in iz katere je izhajalo, da več zastopnikov podjetij v Sloveniji v poslovnih knjigah sistematično izkazuje prejete račune več tujih podjetij. Po ugotovitvah davčnih inšpektorjev naj bi šlo pri tem zgolj za fiktivne gradbene in druge storitve, ki dejansko niso bile opravljene.

Osumljenci naj bi s transakcijskih računov slovenskih družb in družb v tujini, ki so jih obvladovali prek tako imenovanih slamnatih direktorjev, dvigovali gotovino in obračunavali druge neupravičene stroške, s čimer naj bi med letoma 2020 in 2022 nezakonito pridobili okoli sedem milijonov evrov premoženjske koristi. Postopek zaradi suma kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti ter davčne zatajitve poteka zoper dve pravni in dve fizični osebi.

Drugi predkazenski postopek prav tako poteka na podlagi prijave, ki so jo prejeli februarja lani v zvezi z nakazilom v višini okoli 9,8 milijona evrov iz oškodovane družbe v tujini na transakcijski račun slovenske pravne osebe, od tu pa je bila nato večina denarja prenakazana na več računov pravnih oseb v Sloveniji in tujini.

Pranje denarja

Kriminalisti so ugotovili, da naj bi osumljeni zastopniki ene pravne osebe sporna nakazila utemeljevali z investicijami v tujini, pri tem pa obstaja sum, da so s tem zgolj želeli prikriti dejanski namen storitve kaznivega dejanja goljufije v škodo oškodovane tuje družbe.

S prenakazili so po mnenju kriminalistov zgolj poskušali zakriti izvor pridobljenih sredstev, zaradi česar jih sumijo storitve kaznivega dejanja pranja denarja. Predkazenski postopek poteka zoper pet pravnih in sedem fizičnih oseb, vsi so slovenski državljani.

Ker se v obeh postopkih pojavljajo isti osumljenci, so kriminalisti prejšnji teden na podlagi izdanih odredb pristojnih sodišč v obeh zadevah na območju PU Maribor izvedli 14 hišnih preiskav poslovnih in stanovanjskih prostorov ter osebnih avtomobilov. Prejšnji teden so pridržali osem osumljenih oseb, vsem pa so pridržanje odpravili, ko so zanj prenehali razlogi, so še sporočili z mariborske policijske uprave.

