Kriminalisti so zaradi suma pranja denarja v Frankfurtu obiskali največjo nemško banko Deutsche Bank. Po pojasnilih javnega tožilstva so tarča preiskave, ki naj bi bila povezana z nekdanjim poslovanjem banke z nekaterimi tujimi podjetji, menedžerji in zaposlenimi. Racijo so izvedli dan pred objavo lanskih poslovnih rezultatov Deutsche Bank.

Preiskavo izvaja posebna enota urada za gospodarski kriminal v sodelovanju z zveznim uradom kriminalistične policije, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Podrobnosti preiskave na tožilstvu ne razkrivajo.

Foto: Reuters

V Deutsche Bank so preiskavo potrdili, vendar je niso podrobneje komentirali. Zatrdili so le, da sodelujejo s tožilstvom.

Po pisanju DPA ne gre za prvo tako preiskavo na Deutsche Bank. Aprila 2022 je prav tako zaradi suma, da ni ukrepala proti pranju denarja, sedež banke preiskala nemška finančna uprava.