Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
4. 2. 2026,
13.45

Osveženo pred

46 minut

Sreda, 4. 2. 2026, 13.45

46 minut

Kriminalisti zoper Prednika vložili kazensko ovadbo

Jani Prednik | Po medijskem poročanju o ovadbi je odstopil s poslanske funkcije. DZ se je z njegovim odstopom seznanil oktobra, s čimer mu je prenehal poslanski mandat, v poslanskih klopeh pa ga je nasledila svetnica SD v Velenju Janja Rednjak. | Foto STA

Po medijskem poročanju o ovadbi je odstopil s poslanske funkcije. DZ se je z njegovim odstopom seznanil oktobra, s čimer mu je prenehal poslanski mandat, v poslanskih klopeh pa ga je nasledila svetnica SD v Velenju Janja Rednjak.

Foto: STA

Slovenjgraško tožilstvo je potrdilo, da so celjski kriminalisti zoper nekdanjega poslanca SD Janija Prednika vložili kazensko ovadbo, poroča spletni portal N1. Prednika je zaradi suma kaznivega dejanja nasilja v družini septembra lani ovadila njegova bivša partnerka.

Vložitev kazenske ovadbe potrjuje dopis slovenjegraškega tožilstva, ki ga je danes prejel odvetnik Prednikove nekdanje partnerke Radovan Cerjak in v katerem je tožilstvo zapisalo, da so 27. januarja letos od celjskih kriminalistov na podlagi zahteve tožilstva za dopolnitev kazenske ovadbe Prednikove bivše partnerke prejeli "poročilo in kazensko ovadbo", poroča N1.

Tožilstvo lahko ovadbo zavrže, zahteva uvedbo sodne preiskave ali pa vloži neposredno obtožnico.

Predniku bivša partnerica očita psihično in fizično nasilje. Nekdanji poslanec je v odzivu zapisal, da nikoli ni bil nasilen, je pa "v stiski odreagiral narobe".

Podrobnosti očitanih kazenskih dejanj niso znane. Prednik je za STA zatrdil, da je predkazenski postopek pokazal, da ni bilo fizičnega nasilja, kar ga veseli.

V SD ovadbe podrobneje ne komentirajo, ob tem pa dodajajo, da je stranka svoje storila s tem, ko je terjala prevzem politične odgovornosti. Vsi ostali morebitni ukrepi pa morajo počakati na končno odločitev pristojnih organov, so navedli za STA.

Jani Prednik
partnerski odnos preiskava kriminalist nasilje ovadba Jani Prednik
