Apostolska palača v Vatikanu znova postaja papeževa rezidenca. Leon XIV. bo, kot so sporočili v Vatikanu, danes, dobrih deset mesecev po izvolitvi, tam prevzel svoje stanovanje. Papeško stanovanje je bilo prazno od nastopa Leonovega predhodnika Frančiška leta 2013 in so ga več mesecev obnavljali, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Stanovanje ni bilo zasedeno od leta 2013, saj se je Frančišek, ki je umrl lani aprila, odpovedal papeški rezidenci in je živel v skromnih prostorih v Hiši svete Marte.

Stanovanje so obnovili

Leon je od izvolitve za papeža živel v svojem kardinalskem stanovanju v stavbi vatikanskega urada za vero. Medtem so papeško stanovanje obnovili, italijanski mediji so poročali, da so bile v njem vidne poškodbe zaradi puščanja vode, obnovili so električno napeljavo in streho. Na novo so uredili tudi nekatere prostore. Papež naj bi v stanovanju prebival skupaj s svojima tajnikoma, za gospodinjstvo pa naj bi skrbele redovnice.

Papeško stanovanje velja v Vatikanu za simbolično mesto. Z okna delovne sobe v Apostolski palači papež tradicionalno ob nedeljah moli z verniki na Trgu svetega Petra.

Že kmalu po izvolitvi 8. maja lani je Leon XIV. sporočil, da bo, tako kot prejšnji papeži, živel v Apostolski palači. Tudi sicer v nasprotju s predhodnikom Frančiškom poudarja ohranjanje papeške tradicije, tudi na primer pri oblačenju.