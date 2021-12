Policijskemu sindikalistu Mlekušu zaradi obrekovanja opozorilo pred odpovedjo

Kristjan Mlekuš, predsednik Sindikata policistov Slovenije, je prejel opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Razlog za opozorilo so obrekovanje in neresnične trditve, ki jih je v intervjuju za enega izmed slovenskih časopisov izrekel oktobra letos. Dokument si v celoti lahko preberete tukaj .

Mlekuš je opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi prejel zaradi intervjuja, ki so ga oktobra letos objavili v časopisu Novice Svet24 in v katerem, kot je zapisano v dokumentu, navaja neresnične trditve, s tem ravnanjem pa krši pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja.

Delodajalec Mlekušu: Ta trditev je neresnična. Gre za obrekovanje.

"V članku nakazano navajate ali razširjate, da policijski šefi svoje napake vedno 'obesijo' policistom. Ta trditev je neresnična. Gre za obrekovanje. Z neresnično trditvijo, ki je v bistvu sramotilna izjava zoper policijske vodje (tudi generalnega direktorja policije) in Policijo kot inštitucijo, ste namigovali na obstoj napak pri izpolnjevanju uradnih dolžnosti, katere v policiji naj ne bi bile ustrezno obravnavane. Ne glede na to, ali ste z neresnično trditvijo sporočali 'dejstva', ki po vašem lastnem prepričanju obstajajo, ali pa ste jih le razširjali kot tujo izjavo (akt sindikata), lahko nedvomno škodujete časti in dobremu imenu policijskih vodij (tudi generalnega direktorja policije) in delodajalca Policije, kateri bi morali biti lojalni."

"Generalni direktor policije ni nikomur grozil z izgubo službe"

V nadaljevanju Mlekuša opozorijo na še nekaj neresničnosti: "Nakazano tudi trdite, da v policiji vladata stanje velika apatičnost in nezadovoljstvo, ki je v svoji 25-letni karieri ne pomnite. Organizacijska klima zaposlenih v letu 2021 se je glede na pretekla leta izboljšala, kar je razvidno iz raziskave, ki jo je opravila Policijska akademija julija 2021. /.../ V članku tudi povsem neizkazano navajate, da obstaja strah groženj z izgubo službe. To seveda ni res. Gre za obrekovanje. Generalni direktor policije ni nikomur grozil z izgubo službe."

Kot je zapisano v opozorilu, je v članku z negativno konotacijo zavajajoče komentiral delovnopravne postopke svojega delodajalca zoper policijske vodstvene uslužbence Policijske uprave Ljubljana, ki so prejeli pisna opozorila pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi:

"Gre za žaljivo obdolžitev. Sramotilno ste izjavili, da je prišlo v primeru 'rumenih jopičev' do 'zlorabe' instituta opozorila pred odpovedjo. Situacija se nanaša na nepravilnosti, ki izhajajo iz opravljanja nalog varovanja neprijavljenega shoda na Prešernovem trgu 25. 6. 2021. V zvezi s tem ste neresnično navedli, da je generalni direktor policije 'žrtvoval tri policiste' vodstva PU Ljubljana izključeno zato, da bi ugodili predsedniku vlade in ministru za notranje zadeve g. Hojsu, kljub temu, da je komisija, ki je zadevo preiskala, ugotovila zakonitosti ukrepanja, policija pa vsebino poročila prekriva. Ugotovitve komisije iz poročila o opravljenem strokovnem nadzoru v Policijski upravi Ljubljana ste predstavili zavajajoče. /.../ V članku tudi povsem neresnično navajate, da 'policija vsebino poročila prekriva'. To seveda ni res."

Če bo Mlekuš takšne ali podobne kršitve ponavljal, bodo pogodbo o zaposlitvi odpovedali.

Spodaj opozorilo pred odpovedjo objavljamo v celoti.