Sindikat policistov: Dovolj je šikaniranja delodajalcev

Med razlogi za pripravo zakonskega predloga je Mlekuš navedel zlorabe instituta izrekanja opozoril pred odpovedjo za discipliniranje zaposlenih v policiji v zadnjem letu. Ob tem je spomnil na policista motorista, ki se je fotografiral s protestniki, in zaposlene, ki so dobili opozorila pred odpovedjo delovnega razmerja zaradi komentiranja na družbenih omrežjih.

Kot je v današnji izjavi za javnost pojasnil predsednika Sindikata policistov Slovenije (SPS) Kristjan Mlekuš, bi s predlogom končali trenutno prakso, po kateri so zaposleni tako v javnem kot zasebnem sektorju izpostavljeni samovolji svojih nadrejenih. Zakon namreč ne bi veljal zgolj za zaposlene v javni upravi, pač pa za vse zaposlene v Sloveniji.

Sindikat policistov Slovenije je danes v Državni zbor vložil predlog ZDR-1, s katerim želimo zaščititi vse delavke in delavce pred samovoljnim šikaniranjem delodajalcev. Predlogu smo predložili 3.326 podpisov podpore, ki smo jih zbrali v samo nekaj dneh. pic.twitter.com/jHWKDC8eXo — SPS (@Sind_policistov) October 4, 2021

Najočitnejši primer je po njegovih besedah izrek opozoril pred odpovedjo trem ljubljanskim policistom zaradi ukrepanja zoper rumene jopiče na protestu 25. junija, še piše STA. "Ta ukrep, ki ga je generalni direktor policije Anton Olaj zlorabil, ni razlog za vložitev pobude, je pa povod za to," je poudaril Mlekuš. Ta primer je namreč po njegovih besedah jasno dokazal, da imajo delodajalci v rokah premočno orožje, s katerim disciplinirajo zaposlene.

Redne odpovedi nič več samovolja nadrejenih

S predlogom zakonske novele želijo tako v SPS omejiti možnost izrekanja opozoril pred redno odpovedjo delovnega razmerja, in sicer tako, da izrek tega ukrepa ne bi bil prepuščen samovolji nadrejenih, ampak bi morali biti za to izpolnjeni točno določeni pogoji, kot je kršitev pogodbe o zaposlitvi.

Z drugo rešitvijo bi v zakon vnesli možnost pravnega varstva zoper ukrep opozorila pred odpovedjo, prav tako delodajalci ne bi mogli začeti postopka redne odpovedi, dokler ne bi bilo pravnomočno odločeno o opozorilu.

Kot je še pojasnil Mlekuš, v prehodnih določbah še predlagajo, da vsa opozorila, izdana v času do uveljavitve tega zakona, izgubijo svojo pravno veljavo. Hkrati bi dopustili trimesečni rok, v katerem bodo lahko delodajalci v skladu z novim postopkom opozorilo na novo izrekli.

Zbrali že 3.326 podpisov

Pobudo za začetek zbiranja podpisov v podporo zakonu so v sindikatu v DZ vložili danes, zdaj pa mora predsednik DZ določiti 60-dnevni rok za zbiranje potrebnih 5.000 podpisov podpore volivcev. V SPS pričakujejo, da bo predsednik DZ Igor Zorčič ta rok določil v najkrajšem mogočem času.

Za vložitev pobude sicer predhodno podpisov podpore ni treba zbrati, so pa v SPS kljub temu pobudi priložili več kot 3.000 podpisov, ki so jih že zbrali. Ob tem v sindikatu pozivajo državljane, da prispevajo svoj podpis, druge sindikate in nevladne organizacije pa prosijo za pomoč pri njihovem zbiranju.