Pritožba policistov zaradi mask, minister Hojs jim odgovarja

Sindikat policistov Slovenije je na ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa in v. d. direktorja Policije Antona Travnerja naslovil zahtevo za takojšen umik dobavljenih zaščitnih mask, ker te naj ne bi nudile ustrezne zaščite. Minister jim je odgovoril, naj se za neustreznost zaščitne opreme zahvalijo nekdanjemu vodstvu policije in ministrstva. Spomnil jih je tudi na to, kaj se je pred leti dogajalo z neprebojnimi jopiči.

Sindikat policistov zahteva umik mask

Policijske enote so v preteklih dneh prejele v uporabo zaščitne maske proizvajalca VWR z oznako produkta 113-0713, pri katerih se že na prvi pogled poraja sum glede učinkovitosti in ustreznosti zaradi prosojnosti materiala, so sporočili iz sindikata.

Po preverjanju opreme so ugotovili, da ne gre za zaščitne, pač pa za higienske maske, ki so namenjene rabi v prehrambeni in trgovski industriji za zaposlene, ki so v stiku s hrano. Prav tako niso opremljene z ustreznimi certifikati glede propustnosti materiala, kot to velja za kirurške in respiratorne maske. Pri tem se sklicujejo na zapis Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke, da je omenjena vrsta mask namenjena za nemedicinske namene.

Minister Hojs: policisti bodo druge maske dobili, če se bodo zdajšnje izkazale za neustrezne

Sindikat zato ministra in vodstvo policije poziva, naj iz uporabe nemudoma izločijo vse neustrezne higienske maske ter jih nadomestijo z zaščitnimi maskami, ki so certificirane za preprečevanje okužb skladno s priporočili stroke.

Hojs se je na zapis policijskega sindikata odzval na družbenem omrežju Twitter in zagotovil, da bo policistom zagotovil ustrezno zaščitno opremo, če se bodo zdajšnje maske izkazale za neustrezne. Kot je dodal, maske policistom niso bile dodeljene iz nabav v zadnjih dneh.

Maske policistom niso bile dodeljene iz nabav v zadnjih dneh.Če so res neustrezne jim bomo zagotovili ustrezne!Sindikat SPS pa naj se za neustreznost”zahvali”bivšemu vodstvu policije in ministrstva!Vse kar so prejeli v uporabo je bilo dodeljeno iz obstoječih zalog @policija_si ! — Aleš Hojs (@aleshojs) April 12, 2020

Zanje je okrivil nekdanje vodstvo policije in pristojnega resorja. "Za neustreznost naj se 'zahvalijo' bivšemu vodstvu policije in ministrstva. Vse, kar so prejeli v uporabo, je bilo dodeljeno iz obstoječih zalog," je zapisal minister, ki je na današnjo velikonočno nedeljo obiskal policiste na južni meji ter se prepričal, da so tamkajšnji mejni prehodi za obmejni promet vzorno zaprti, ljudje pa upoštevajo omejitve gibanja. Nato je na Trdinovem vrhu pozdravil še pripadnike Slovenske vojske.

Na praznični dan sem obiskal pripadnike @policija_si na južni meji.Mejni prehodi za obmejni promet vzorno zaprti,ljudje pa upoštevajo omejitve gibanja. Nazadnje na Trdinovem vrhu pozdravil še pripadnike @Slovenskavojska Hvala vsem,ki prispevate k naši varnosti in koncu epidemije pic.twitter.com/B0VB6uy4Ge — Aleš Hojs (@aleshojs) April 12, 2020

Minister: pritožbe glede mask spominjajo na pritožbe glede neprebojnih jopičev

V naslednjem tvitu je nato Hojs dodal, da ga pritožbe Sindikat policistov Slovenije glede ustreznosti mask spominjajo na njihove pritožbe pred leti, ko naj bi policistom ne zagotovili osebnih neprebojnih jopičev.

"Ko sta jim država in policija jopiče zagotovili, so se začeli pritoževati, da so pretežki za nošenje," je še dodal.

Sicer pa pritožbe SPsindikata na ustreznost mask spominjajo na njihove pritožbe pred leti,češ da jim niso zagotovljeni osebni varnostni neprobojni jopiči. Ko jim jih je država in @policija_si zagotovila, so se začeli pritoževati, da so pretežki za nošenje! — Aleš Hojs (@aleshojs) April 12, 2020

