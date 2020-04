Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Premier Janez Janša je danes po deseti seji vlade dejal, da se je vlada seznanila s poročili vseh petih delovnih skupin, ki so pripravljale predloge za drugi protikorona zakonski paket.

"Opravljeno je bilo izjemno veliko dela. Imamo nekaj tisoč predlogov. Po prvi selekciji lahko ugotovimo, da bomo lahko v realnem času pripravili popravke in dopolnitve prvega protikorona paketa, tako da dejansko iz vseh teh ukrepov za blaženje posledice korona epidemije ne bo izpuščena nobena ranljiva skupina," je poudaril Janez Janša.

Zaradi obsežnosti gradiva vlada predloge razdelila na tri dele

Nabralo se je izjemno veliko kvalitetnih predlogov za reševanje likvidnosti slovenskega gospodarstva, za to, da se ohranijo delovna mesta in vsi vitalni elementi slovenske socialne države, je še povedal Janša. Zaradi obsežnosti celotnega gradiva pa se je vlada odločila, da bo predloge o konkretnih zakonskih projektih razdelila na tri dele.

"V prvem delu bodo dopolnitve in spremembe, popravki prvega zakonskega paketa, ki bodo to finančno blazino, ki jo je vlada preko prvega zakonskega paketa namenila slovenskemu prebivalstvu in gospodarstvu za blažitev posledice krize, dejansko naredili vodotesno in takšno, da bodo rešitve hitro izvedljive v realnem času," je poudaril predsednik vlade.

Takoj po velikonočnih praznikih bodo zavihali rokave

Dejal je tudi, da se je na podlagi dela vseh teh delovnih skupin izkazalo, da je potrebno pripraviti poseben zakonski paket za reševanje vprašanje likvidnosti slovenskega gospodarstva. "Same priprave zakonodajne materije se bo vlada lotila praktično takoj po velikonočnih praznikih po tem, ko bomo dobili tudi predlog smernic svetovalne skupine, ki jo vodi dr. Matej Lahovnik."

Janša zagotavlja, da bo prvotna časovnica, ki jo je sprejela vlada, lahko uresničena: "Vlada bo nekje 20., 21. aprila lahko obravnavala oba zakonska svežnja."

Zakon o nalezljivih boleznih potreben večjih dopolnil in popravkov

"Danes smo tudi ugotovili, da je zakon o nalezljivih boleznih, ki je eden temeljnih pravnih orodij za spopad s korona epidemijo, potreben večjih dopolnil in popravkov, zato smo naložili ministrstvu za zdravje, da do naslednjega tedna pripravi novelo zakona tako, da bomo nekatere zakonske določbe, ki so stare že desetletja, lahko dopolnili na podlagi izkušenj, ki smo jih dobili v dosedanjem, hvala bogu, relativno uspešnem boju z epidemijo," je zaključil predsednik vlade.

