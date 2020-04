Karantene v slovenski gostilni ni več, župan: Še enkrat bi storili enako

V gostišču v Dolgi vasi so v dvotedensko osamo konec marca nastanili 28 ljudi, ki so prišli z avstrijske Tirolske. Okužbo na novi koronavirus so sprva potrdili pri sedmih.

V gostišču v Dolgi vasi so v dvotedensko osamo konec marca nastanili 28 ljudi, ki so prišli z avstrijske Tirolske. Okužbo na novi koronavirus so sprva potrdili pri sedmih.

Vseh deset državljanov, ki so bili v 14-dnevni karanteni v gostilni v Dolgi vasi, je danes odšlo domov. Lendavski župan Janez Magyar je ob tem pohvalil vse službe, ki so sodelovale pri oskrbi in varovanju ter dodal, da bi še enkrat storili enako - pomagali ljudem v stiski.

"To je bilo vsekakor humano dejanje. Če smo v migrantski krizi pomagali tujim državljanom, je bilo zdaj toliko bolj prav, da v teh težkih časih zaradi novega koronavirusa pomagamo našim državljanom, navsezadnje so bili skoraj vsi iz naše občine. Če ne bi pomagali domačim ljudem, bi bilo to več kot sporno," je za STA povedal Magyar.

Zato bi se župan znova odločil za tovrstno pomoč in kot opaža, je bila na splošno zelo pozitivno sprejeta tudi med prebivalci Lendave. "Res so nekateri izražali nezaupanje, vendar pa je bilo za varnost, tako ljudi v osami kot naših občanov, v največji možni meri poskrbljeno," je dodal.

"Koordinacija je bila fantastična, hvala predstavnikom Rdečega križa, civilne zaščite, občinskim uslužbencem in vsem drugim, ker so odlično opravili delo, tako da se virus ni razširil," je še povedal Magyar. Foto: STA

Po šestih dneh so neokuženi lahko odšli v domačo osamitev, vendar tega nekateri niso hoteli storiti, ker so se bali, da so morda vendarle okuženi. Zato so jih prejšnjo nedeljo 15 znova testirali in odkrili štiri nove okužene. Nazadnje jih je ostalo v Dolgi vasi deset, okužbo so potrdili pri osmih.



V petek so vseh deset znova testirali. Trije testi so bili pozitivni, pri treh, ki so bili sicer negativni, pa so testiranje danes ponovili. Pozitivni na testiranju bodo od Nacionalnega inštituta za javno zdravje dobili nadaljnja navodila.

V zahvalo so zbrali denar za dobrodelne namene

Deset nastanjenih v karanteni je iz hvaležnosti pred dnevi županu v humanitarne namene podarila denar. Zbranih 970 evrov so predstavniki Rdečega križa v obliki dodatnih prehranskih paketov razdelili približno 80 otrokom v 60 socialno šibkejših družinah.

V pismu županu so med drugim zapisali: "Ko so nam mnogi obrnili hrbet, ste nas vi bodrili, pomagali in nam stali ob strani. Hvala vam, gospod župan, civilni zaščiti, Rdečemu križu, družini Kočar in vsem, ki ste nam kakor koli pomagali in nas vzeli pod okrilje. Naj vam dragi Bog tisočkrat poplača za vašo dobroto in hvala, da ste župan s srcem. Posebna zahvala tudi naši veleposlanici na Dunaju, gospe Škrilec, za pomoč pri vrnitvi v domovino."

