V Sloveniji tri nove smrtne žrtve koronavirusne bolezni, 17 novih okuženih

Po zadnji uradnih podatkih so v Sloveniji v soboto zaradi bolezni covid-19 umrle še tri osebe, številka smrtnih žrtev se je tako povzpela na 53. V soboto so opravili še 572 testov (dan prej 1.232), testiranja so pokazala 17 novih okužb, kar pomeni, da je v Sloveniji uradno okuženih 1.205 ljudi.

Bolnišnično zdravljenje je v soboto potebovalo 95 bolnikov (en več kot v petek), na intenzivni negi je bilo 35 bolnikov, dan prej pa 37. Iz bolnišnice so odpustili dva človeka, skupaj je v Sloveniji ozdravelo 150 ljudi.

V ljutomerskem domu starejših še osem dodatno okuženih

V domu starejših občanov (DSO) Ljutomer so v soboto odkrili okužbo z novim koronavirusom še pri štirih oskrbovancih in štirih zaposlenih. Skupno je tako pozitivnih 58 oskrbovancev in 18 zaposlenih. Ker so v soboto dodatno potrdili okuženost še pri enem zaposlenem v zdravstvenem domu, je skupno število okuženih 79.

Iz ljutomerskega zdravstvenega doma so okuženi trije delavci, ki so pomagali v DSO. Test enega od obolelih stanovalcev pa je že bil negativen in je ozdravel, poroča STA.

V DSO so prišli pomagat zdravstveni delavci iz soboške in ptujske bolnišnice ter zdravstvenih domov Murska Sobota, Lendava in Gornja Radgona.

Državna sekretarka jim je dostavila zaščitno opremo

V soboto jih je, po poročanju STA, obiskala državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Klavdija Kobal Straus in jim, kot so sporočili iz DSO, dostavila tudi dodatno zaščitno opremo za delo z obolelimi, predvsem zaščitne predpasnike. V DSO še pravijo, da bo delo med prazniki potekalo nemoteno, saj je ob pomoči in sodelovanju bolnišničnega osebja sestavljenih dovolj potrebnih ekip.

Kot je za STA povedal ljutomerski podžupan Niko Miholič, je občina dodatnemu osebju podarila tople obroke. Državna sekretarka pa je DSO predlagala, naj hrane v Bioterme, kjer je nameščen del varovancev, ne vozijo več iz doma, ampak iz alternativne kuhinje, ki jo je vzpostavila občina.

Po besedah Miholiča so rešili še eno veliko težavo, čiščenje DSO, saj čistilni servisi niso hoteli vstopiti v objekt.