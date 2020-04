ZDA z največ smrtnimi žrtvami, izredne razmere v vseh zveznih državah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Okužbo z novim koronavirusom v ZDA so potrdili pri najmanj 527.111 ljudeh, umrlo jih je več kot 20.000

Foto: Reuters

V ZDA so v soboto poročali o 1920 mrtvih zaradi covida-19, skupno več kot 20.000, kažejo podatki ameriške univerze Johns Hopkins. S tem so ZDA postale država z največ smrtnimi žrtvami na svetu, na drugem mestu je Italija. V ZDA so potrdili tudi največ okužb z novim koronavirusom na svetu.