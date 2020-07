Sindikat policistov: Hojsove izjave so žaljive do vseh policistov

V Sindikatu policistov Slovenije (SPS) so ostro obsodili torkove izjave ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa, ki jih je podal v svoji odstopni izjavi ter v medijih. Izjave so označili kot neprimerne in žaljive do vseh zaposlenih v policiji, so zapisali v sindikatu.

Aleš Hojs je v včerajšnji odstopni izjavi med drugim zapisal, da kljub kadrovski menjavi na vrhu policije in menjavam, ki jih je do zdaj v policiji izvedel generalni direktor policije, ocenjuje, "da je udbovsko-partijska struktura odločujočega dela policije v navezavi s tožilstvom in sodstvom ta iste provinience tako močno zasidrana v sistem", da mu ob obstoječi zakonodaji in pristojnostih "ne omogoča učinkovite depolitizacije in sprememb v policiji".

Sindikat: Izjave Hojsa so bile nekorektne do policistov

Kot so pojasnili v omenjenem policijskem sindikatu, so se na izjave Hojsa odzvali, ker čutijo moralno dolžnost varovanja poklicne integritete vseh policistk in policistov ter kriminalistk in kriminalistov. Te so ocenili kot nekorektne do policistk in policistov, ki vsakodnevno izpostavljajo svoja življenja za zagotavljanje varnosti vseh prebivalcev Slovenije, poroča STA.

"Policistke in policisti smo pri svojem delu podrejeni zgolj svoji stroki in profesionalnim standardom, načelu zakonitosti in pravičnosti ter visokim moralnim in etičnim standardom, katerim smo zaprisegli. Pri izvajanju naših nalog nas ne vodijo nikakršne obskurne sile, temveč le naša objektivnost in iskanje materialne resnice po načelih stroke," so zapisali.

SPS: Policisti svoje naloge izvajajo nepristransko, korektno in pošteno

Po navedbah sindikata policisti zaradi svojega visoko profesionalnega dela in predanosti uživajo izredno visok ugled med državljankami in državljani, čeprav morajo včasih izvajati tudi takšne naloge, ki določenim skupinam ali posameznikom niso všeč. In ravno takšni primeri dokazujejo, da policisti svoje naloge izvajajo nepristransko, korektno in pošteno, so navedli.

Poleg notranjega ministra Aleša Hojsa je v torek odstopil tudi prvi mož policije Anton Travner. Foto: STA

Hojs je odločitev o svojem odstopu in odstopu generalnega direktorja policije Antona Travnerja sporočil na torkovi novinarski konferenci, sicer namenjeni aktualnemu stanju okužb z novim koronavirusom. Ob tem je v luči torkovih hišnih preiskav glede domnevno spornih poslov z zaščitno opremo nekaj kritičnih besed namenil tudi delu policije.

Na Hojsov odstop so se že odzvali tudi v Policijskem sindikatu Slovenije, kjer so najostreje zavrnili "neutemeljene in povsem neargumentirane obsodbe" ministra, ki jih je po oceni sindikata ob odstopu izrekel na škodo vseh zaposlenih. V sindikatu zato pričakujejo, da se bo minister v odstopu opravičil vsem policistom. Opravičilo za izrečene žaljivke in obdolžitve pričakujejo tudi v Društvu kriminalistov Slovenije, piše STA.