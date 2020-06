Minister Aleš Hojs je odstopil

Nacionalni preiskovalni urad danes na več lokacijah po državi, tudi na zavodu za blagovne rezerve in ministrstvu za gospodarstvo, ki ga vodi Zdravko Počivalšek, izvaja hišne preiskave, povezane z nakupom zaščitne opreme.

Aleš Hojs je na tiskovni konferenci dejal, da se kot minister nikoli ni vpletal v delo policije, koga, kdaj in zakaj preiskovati. "Moje stališče je vedno bilo, da je potrebno v tej državi narediti red za vse, da je potrebno kazniva dejanja preganjati. Da je treba tiste, ki ta kazniva dejanja izvršujejo, bodisi na kakršnikoli podlagi, vključno z nami funkcionarji, preganjati in ustrezno sankcionirati," je povedal. Dodal je, da na žalost ne more mimo dejstva, da imamo celo vrsto založenih kazenskih postopkov, ki na NPU stojijo že leta, da imamo na sodiščih in tožilstvu v predalih celo vrsto stvari.