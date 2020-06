Izjava Fajonove v živo. Šarec: Celotna vlada je zrela za odstop.

"Opozarjali smo na sumljive vladne prakse in zdaj se kažejo razsežnosti. Celotna vlada je zrela za odstop," je ob današanjem dogajanju na Twitterju zapisal predsednik LMŠ Marjan Šarec. K odstopu vlado pozivata tudi predsedujoča SD Tanja Fajon in Levici Luka Mesec. Ob 14.30 bomo na Siol.net v živo prenašali izjavo Tanje Fajon.

Nacionalni preiskovalni urad danes na več lokacijah po državi, tudi na zavodu za blagovne rezerve in ministrstvu za gospodarstvo, ki ga vodi Zdravko Počivalšek, izvaja hišne preiskave, povezane z nakupom zaščitne opreme. Policija naj bi ob tem ministra Počivalška pridržala, minister za notranje zadeve Aleš Hojs in direktor policije Anton Travner pa sta odstopila.

Šarec: Neodvisnost organov pregona je trn v peti vladajočih

Nekdanji predsednik vlade in predsednik LMŠ Marjan Šarec je na Twitterju ob tem zapisal, so "opozarjali na sumljive vladne prakse in zdaj se kažejo razsežnosti. Celotna vlada je zrela za odstop. Prikrivanje z napadi na NPU in celotno Policijo kaže, da je neodvisnost organov pregona trn v peti vladajočih," je dodal.

Fajonova: Ne Aleš Hojs, ta vlada mora oditi

Predsedujoča SD Tanja Fajon pa je na Twitterju zapisala, da je minister za notranje zadeve nekdanji direktor enega izmed medijev pod okriljem SDS. "Dva medija iz tega seznama sta včeraj objavila notranjo informacijo policije. V opozorilo osumljenemu članu vlade? Z namenom preprečiti preiskavo? Ne Aleš Hojs, ta vlada mora oditi," je zapisala in dodala ključnik #dovolJJ.

Mesec: Poletje bo še vroče

Predsedujoči Levici Luka Mesec pa je na Facebooku zapisal, da so nas "danes zjutraj presenetile dobre novice: Zdravko Počivalšek je v priporu zaradi koruptivnih poslov z maskami, minister za notranje zadeve Aleš Hojs in generalni direktor policije Anton Travner pa sta odstopila."

"A sosledje dogodkov je sledeče: Hojs in Travner sta odstopila *po tem*, ko so kriminalisti priprli Počivalška. Kar pomeni, da sta svoj odstop podala zato, ker nista uspela policije povsem politično podrediti SDS. Pred šefom se posipata s pepelom, ker še vedno obstajajo kriminalisti, ki delujejo po svoji vesti in poklicni etiki, ne pa po partijskem diktatu.

Janša je njun odstop sprejel, ker je moral po priprtju Zdravka Počivalška svojim koalicijskim partnerjem pokazati, da bodo korupcijo branili skupaj, z vsemi sredstvi, tudi če bo za to moral žrtvovati koga iz svojih vrst.

Za veselje je torej še prezgodaj. Nova24 in druga Janševa trobila so že začela z osebnimi diskreditacijami kriminalistov, ki so postopke izpeljali, naslednika Hojsa in Travnerja pa bosta zagotovo dobila nalogo, da podreditev policije Janši opravita bolje. In da preiskavo ovirata, ustavita.

Skratka, problem ostaja. Ne le Hojs in Travner, oditi mora vlada. A današnje dogajanje, kljub pridržkom, ki sem jih izrazil, pomeni resne težave zanjo. Poletje bo še vroče," je zapisal.