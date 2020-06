NPU preiskuje Zdravka Počivalška

Potem ko se je včeraj po Ljubljani razširila govorica, da je sodnica Mojca Kocijančič odredila preiskave zaradi nabave zaščitnih sredstev in ventilatorjev proti ministru za gospodarstvo Zdravku Počivalšku in nekdanji poslanki SMC Andreji Potočnik, ki bi morale biti že v ponedeljek, so se danes tudi zgodile. Preiskave je po neuradnih podatkih predlagala NPU, temelj pa naj bi bile v glavnem ugotovitve Tarče in trditve uradniškega funkcionarja, zaposlenega na blagovnih rezervah, Ivana Galeta in zdravnika Riharda Knaflja.