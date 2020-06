Policija preiskuje Logarja in dopis v Bruselj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Logar naj bi z dopisom o stanju pravosodja, ki ga je poslal v Bruselj, sramotil slovenski narod, so navedli v Združenju borcev za vrednote (ZZB) NOB Savsko naselje.

ZZB NOB Savsko naselje je zoper zunanjega ministra Anžeta Logarja sredi maja vložila kazensko ovadbo, ker naj bi z dopisom Bruslju v poročilu o vladavini prava sramotil slovenski narod in obrekoval. Ljubljanska policijska uprava zdaj po navodilu ljubljanskega okrožnega državnega tožilstva zbira dodatne informacije v zvezi s tem primerom.

Zunanji minister Anže Logar je včeraj na Twitterju objavil dopis ljubljanske policijske uprave, iz katerega je razvidno, da policisti preiskujejo sum kaznivega dejanja obrekovanja po 159. členu kazenskega zakonika, kaznivega dejanja sramotitve države po 1. odstavku 163. člena ter kaznivega dejanja sramotitve slovenskega naroda po 165. členu kazenskega zakonika.

Pa naj še kdo reče, da organi pregona v Sloveniji ne delujejo. Pri meni ekspresno. 15.5. ZZB NOB poda kazensko ovadbo, 22.5. usmeritve poda ODT, 30.5. pa Policija že zbira dodatne informacije. 👍👏 Bi pri pregonu bančne kriminalitete šlo z enakim tempom? pic.twitter.com/DyYnxlgpdN — Anže Logar (@AnzeLog) June 8, 2020

Po navodilu in usmeritvah okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani v dopisu ministrstvo za zunanje zadeve prosijo, naj posreduje medresorsko poročilo o vladavini prava v Sloveniji, ki je bilo poslano Evropski komisiji, ter spremni osebni dopis ministra Logarja, navaja STA.

Logar: Bi pri pregonu bančne kriminalitete šlo z enakim tempom?

Logar, ki je dopis objavil na družbenem omrežju, je ob tem zapisal: "Pa naj še kdo reče, da organi pregona v Sloveniji ne delujejo. Pri meni ekspresno. 15. 5. ZZB NOB poda kazensko ovadbo, 22. 5. usmeritve poda ODT, 30. 5. pa policija že zbira dodatne informacije. Bi pri pregonu bančne kriminalitete šlo z enakim tempom?"

Kazensko ovadbo zoper ministra Logarja je sredi maja vložila krajevna organizacija Združenja borcev za vrednote (ZZB) NOB Savsko naselje. Logar naj bi z dopisom o stanju pravosodja, ki ga je poslal v Bruselj, sramotil slovenski narod, so med drugim navedli. Še najbolj jih je zmotilo primerjanje rdeče zvezde s totalitarnim simbolom. Kot so takrat pojasnili za portal 24ur, je za ta simbol med drugo svetovno vojno umrlo preveč domoljubnih Slovenk in Slovencev, da bi se danes iz njega norčeval minister, navaja STA.